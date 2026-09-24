Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανί Αρντάν θα βρεθεί στις 10 Οκτωβρίου στο Μεσολόγγι για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 200 χρόνια από την Έξοδο.

Στο αφηγηματικό δρώμενο «Η Φανί Αρντάν στον Κήπο των Ηρώων, Μεσολόγγι», η διεθνούς φήμης καλλιτέχνης θα απαγγείλει στα γαλλικά ποιήματα των Βίκτωρος Ουγκώ, Διονυσίου Σολωμού και Λόρδου Βύρωνα.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας.

Στον Κήπο των Ηρώων θα απευθύνουν χαιρετισμό η Πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πρέσβης της Γαλλίας Νικόλας Κασσιανίδης και ο Αντιδήμαρχος Μεσολογγίου Νικόλαος Παπανικολάου. Η ιδέα αντλεί την έμπνευσή της από τη διοργάνωση «Η Ελλάδα και η Γαλλία τον 19ο αιώνα» που πραγματοποιήθηκε το 2022 στο Παρίσι, κατόπιν πρωτοβουλίας του Γιώργου Αρχιμανδρίτη, Πρέσβη Πολιτισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον νέο εξωστρεφή άξονα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τίτλο «ΕΞΟΔΟΣ» (εκτός των Τειχών), ο οποίος περιλαμβάνει περιπατητικές και site-specific εκδηλώσεις εκτός των συνηθισμένων του χώρων. Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης απαιτείται η έγκαιρη προμήθεια δελτίου προτεραιότητας από το Δημαρχείο Μεσολογγίου (2ος όροφος, κα. Παππά, τηλ. 2631360902) ή το πρώην Πνευματικό Κέντρο (οδός Ραζηκώτσικα, κα Συρροκώστα, τηλ. 2631027268).