Η Φανί Αρντάν έρχεται στο Μεσολόγγι. Διακόσια χρόνια μετά την Έξοδο, η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός θα σταθεί στον Κήπο των Ηρώων και θα δώσει τη δική της φωνή σε μια ιστορία που ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας και έγινε σύμβολο ελευθερίας για ολόκληρη την Ευρώπη.

Μέσα από την ποίηση του Βίκτωρος Ουγκώ, του Διονυσίου Σολωμού και του Λόρδου Βύρωνα, η Φανί Αρντάν θα αναμετρηθεί με τις λέξεις που γεννήθηκαν από τον αγώνα, τη θυσία και την προσδοκία της ελευθερίας. Και σε έναν τόπο όπου η μνήμη παραμένει ζωντανή, η τέχνη θα συναντήσει την Ιστορία.

Η ξεχωριστή αυτή παρουσία στο Μεσολόγγι εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο και αποτελεί μια ιδιαίτερη συνάντηση του ελληνικού και του γαλλικού πολιτισμού.

Το 2026 η Ελλάδα τιμά τη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, μιας από τις κορυφαίες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης και ενός γεγονότος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή επέτειο, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, με σταθερό ενδιαφέρον για τις κομβικές στιγμές της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, διοργανώνει την εκδήλωση «Η Fanny Ardant στον Κήπο των Ηρώων, Μεσολόγγι», υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Στις 10 Οκτωβρίου 2026, η διακεκριμένη Γαλλίδα ηθοποιός Φανί Αρντάν θα βρεθεί στον ιστορικό Κήπο των Ηρώων, τιμώντας με την παρουσία της την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο.

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ελευθερία, την ποίηση και τη διαχρονική απήχηση του Μεσολογγίου, θα απαγγείλει στα γαλλικά επιλεγμένα ποιήματα του Βίκτωρος Ουγκώ, του Διονυσίου Σολωμού και του Λόρδου Βύρωνα, αναδεικνύοντας την οικουμενική διάσταση ενός τόπου που, όπως σημειώνει ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, «διακόσια χρόνια μετά παραμένει ένα οικουμενικό σύμβολο αξιοπρέπειας, υπενθυμίζοντας ότι ο αγώνας για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αιώνιος και δεν γνωρίζει συμβιβασμούς».

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Νικόλας Κασσιανίδης και ο Αντιδήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νικόλαος Παπανικολάου.

Η δράση «Η Fanny Ardant στον Κήπο των Ηρώων, Μεσολόγγι» εντάσσεται στον νέο άξονα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τίτλο «ΕΞΟΔΟΣ» – εκτός των Τειχών -, μια δέσμη δράσεων που διευρύνει την παρουσία του πέρα από τους καθιερωμένους χώρους του Φεστιβάλ.

Πρόκειται για μια χειρονομία εξωστρέφειας, μέσα από την οποία το Φεστιβάλ μετακινείται προς το κοινό, ενεργοποιώντας διαφορετικά σημεία και τόπους της πόλης και δημιουργώντας νέες συνθήκες καλλιτεχνικής συνάντησης.

Η «ΕΞΟΔΟΣ» περιλαμβάνει περιπατητικές και site-specific δράσεις, συνεργασίες και παραστάσεις σε θέατρα και άλλους χώρους, διαμορφώνοντας κάθε χρόνο διαφορετικές γεωγραφικές και καλλιτεχνικές διαδρομές.

Το 2026 ενεργοποιήθηκε με μια περιπατητική περφόρμανς στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, σε διάλογο με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και με τη συμμετοχή τριών παραγωγών του ελεύθερου θεάτρου σε θέατρα της πόλης, στο πλαίσιο του SYSTEMA — For the Greek Performing Arts.

Η ιδέα της συγκεκριμένης εκδήλωσης αντλεί έμπνευση από τη σημαντική πολιτιστική διοργάνωση «Η Ελλάδα και η Γαλλία τον 19ο αιώνα», που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και τον πολιτιστικό σύλλογο Delphys, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

Η διοργάνωση αποτέλεσε πρωτοβουλία του Γιώργου Αρχιμανδρίτη, συγγραφέα, δημιουργού ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού, διδάκτορα Συγκριτικής Γραμματολογίας της Σορβόννης και διατελέσαντος Πρέσβη Πολιτισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Παρίσι.

Η παρουσία της Φανί Αρντάν στο Μεσολόγγι αποκτά έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η γαλλική και η ελληνική πολιτιστική παράδοση συναντώνται σε έναν τόπο που συνδέθηκε όσο λίγοι με την ιδέα της ελευθερίας και ενέπνευσε ποιητές, καλλιτέχνες και φιλέλληνες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Διακόσια χρόνια μετά την Έξοδο, το Μεσολόγγι παραμένει ένα οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας και αυτοθυσίας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση, μέσα από τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της Τέχνης, αναδεικνύει τη διαχρονική σημασία της επετείου, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο συνάντησης ανάμεσα στην Ιστορία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Συντελεστές:

Ερμηνεία / απαγγελία: Φανί Αρντάν

Επιμέλεια περιεχομένου: Γιώργος Αρχιμανδρίτης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μιχαήλ Μαρμαρινός

Πληροφορίες:

17.30: Έναρξη της εκδήλωσης με σύντομες ομιλίες στην οδό Φιλελλήνων, έξω από τον Κήπο των Ηρώων.

18.00: Έναρξη του αφηγηματικού δρώμενου με τη Φανί Αρντάν.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτούν εγκαίρως δελτίο προτεραιότητας από:

Το Δημαρχείο Μεσολογγίου, στη διεύθυνση Σταυροπούλου 31, 2ος όροφος, κα Παππά, τηλ. 2631360902.

Το πρώην Πνευματικό Κέντρο, επί της οδού Ραζηκώτσικα, κα Συρροκώστα, τηλ. 2631027268.

Η εκδήλωση αποτελεί συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.