Ο Κήπος των Ηρώων στο Μεσολόγγι υποδέχθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2026 τη Φανί Αρντάν, σε μια βραδιά αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Έξοδο και στον αγώνα για την ελευθερία. Την ξεχωριστή εκδήλωση διοργάνωσε το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Το κοινό χειροκρότησε συγκινημένο τη διακεκριμένη Γαλλίδα ηθοποιό, η οποία απήγγειλε στα γαλλικά αποσπάσματα από τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Διονυσίου Σολωμού, από το ποίημα «Les Têtes du sérail» του Βίκτωρος Ουγκώ, καθώς και τα συγκινητικά λόγια του Λόρδου Βύρωνα πριν πεθάνει:

«Έδωσα στην Ελλάδα Τον χρόνο μου, Την υγεία μου, Την περιουσία μου, Και τώρα της δίνω τη ζωή μου».

Η δραματουργική διαδρομή συνέδεσε το άγαλμα του Διονυσίου Σολωμού με τον τύμβο των Ανώνυμων Πεσόντων, το μνημείο του Λόρδου Βύρωνα και τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη, περιλαμβάνοντας στάση στο μνημείο των Γάλλων αγωνιστών που έπεσαν στο Μεσολόγγι.

Την επιμέλεια του περιεχομένου είχε ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης και την καλλιτεχνική επιμέλεια ο Μιχαήλ Μαρμαρινός.

Στους χαιρετισμούς που προηγήθηκαν αναδείχθηκαν οι ιστορικοί δεσμοί της Ελλάδας με τη Γαλλία, αλλά και η σημερινή σημασία της επετείου.

Ο αντιδήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νικόλαος Παπανικολάου, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκε στη διεθνή διάσταση της θυσίας του Μεσολογγίου υπογραμμίζοντας ότι «Εδώ η ιστορία της πόλης συναντά την ιστορία της Ευρώπης».

Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Νικόλας Κασσιανίδης, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των Γάλλων αγωνιστών. Στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή απήχηση της θυσίας του Μεσολογγίου και στη σημασία της για το παρόν. Υπογράμμισε ότι «η ελευθερία και οι δημοκρατικές αξίες δεν είναι ποτέ οριστικά κεκτημένες», τονίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο του πολιτισμού στη μετάδοσή τους στις επόμενες γενιές. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «η ελευθερία μπορεί να γίνει κοινή υπόθεση».

«Αυτό κάνει η τέχνη. Φέρνει κόσμο από παντού. Για καλό.» με αυτή τη λιτή εισαγωγή ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μιχαήλ Μαρμαρινός, υπογράμμισε τη δύναμη της τέχνης, αναφερόμενος παράλληλα στον προσωπικό δεσμό του με το Μεσολόγγι και στη συνέχεια της φιλελληνικής παρουσίας στον τόπο.

Την εκδήλωση συντόνισε ο μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Μεσολογγίου, κ. Σπύρος Χολέβας.

Η ιδέα της εκδήλωσης άντλησε έμπνευση από την πολιτιστική διοργάνωση Η Ελλάδα και η Γαλλία τον 19ο αιώνα, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και τον πολιτιστικό σύλλογο Delphys, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και αποτέλεσε πρωτοβουλία του Γιώργου Αρχιμανδρίτη, συγγραφέα, δημιουργού ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού, διδάκτορα Συγκριτικής Γραμματολογίας της Σορβόννης και διατελέσαντος Πρέσβη Πολιτισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Παρίσι.

Η παρουσία της Φανί Αρντάν στο Μεσολόγγι εντάχθηκε στον νέο άξονα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τίτλο ‘ΕΞΟΔΟΣ΄ (εκτός των Τειχών), μια δέσμη δράσεων που διευρύνει την παρουσία του πέρα από τους καθιερωμένους χώρους του Φεστιβάλ. Πρόκειται για μια χειρονομία εξωστρέφειας, μέσα από την οποία το Φεστιβάλ μετακινείται προς το κοινό, ενεργοποιώντας διαφορετικά σημεία και τόπους της πόλης και δημιουργώντας νέες συνθήκες καλλιτεχνικής συνάντησης.

Η εκδήλωση αποτελεί συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.