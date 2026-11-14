Μια μοναδική εικόνα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, στα διάσημα σκαλιά του Μουσείου Τέχνης της Φιλαδέλφειας, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι μεταμορφώθηκαν στον αγαπημένο κινηματογραφικό ήρωα Ρόκι Μπαλμπόα, πετυχαίνοντας ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία της θρυλικής ταινίας με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε (1976), οι θαυμαστές κλήθηκαν να συγκεντρωθούν φορώντας την κλασική προπονητική στολή του πυγμάχου: γκρι φόρμα, φούτερ, μαύρο σκούφο και ψηλά μαύρα αθλητικά Converse.

Στόχος ήταν η κατάρριψη του ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων ντυμένων ως Ρόκι. Σύμφωνα με το δίκτυο ABC, η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με το πλήθος να υποδέχεται με επευφημίες όσους κατέφθαναν καθυστερημένα για να ενισχύσουν την προσπάθεια. Όταν ο εκφωνητής ρώτησε έναν από τους συμμετέχοντες το όνομά του, η απάντηση ήταν ενδεικτική του κλίματος: «Ρόκι Μπαλμπόα».

Για την κατοχύρωση του ρεκόρ από την επιτροπή Γκίνες, ο πήχης είχε τεθεί στους 250 συμμετέχοντες. Η ανταπόκριση, ωστόσο, ήταν πολύ μεγαλύτερη, με την τελική επίσημη καταμέτρηση να καταγράφει 570 «σωσίες» του διάσημου μποξέρ. Μετά την επιβεβαίωση της επιτυχίας, το ενθουσιώδες πλήθος αναβίωσε την πιο εμβληματική σκηνή της ταινίας, ανεβαίνοντας τρέχοντας τα σκαλιά του μουσείου για μια επική αναμνηστική φωτογραφία.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί κορύφωση του «Rocky Fest», το οποίο διοργανώνεται αυτόν τον μήνα στη Φιλαδέλφεια προς τιμήν του φανταστικού αουτσάιντερ που συνδέθηκε άρρηκτα με την πόλη. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται αγώνες ταχύτητας στα σκαλιά, η τελετή για τη μόνιμη εγκατάσταση του αγάλματος του ήρωα, καθώς και μια αναπαράσταση της θρυλικής προπόνησης, όπου οι θαυμαστές χτυπούν κατεψυγμένα κρέατα στην τοπική αγορά. Παράλληλα, περίπου 45.000 δρομείς λαμβάνουν μέρος στον αγώνα «Rocky Run», με την πόλη να έχει καθιερώσει και επίσημα πλέον την «Ημέρα Ρόκι».