Με ένα απολαυστικό βίντεο στα social media, η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά το 2025, προβάλλοντας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τη «χρυσή» εποχή του ελληνικού σινεμά.

Στην ανάρτηση που πραγματοποιήθηκε στο επίσημο προφίλ της Φίνος Φιλμ στο facebook, κάθε μήνας του έτους «ζωντανεύει» μέσα από εμβληματικές σκηνές ταινιών όπως «Το Δόλωμα», «Κορίτσια για Φίλημα», «Ορατότης Μηδέν» και «Η Παριζιάνα».

Το βίντεο πλαισιώνεται από ένα μήνυμα ανασκόπησης για το έτος που ολοκληρώνεται, με την εταιρεία παραγωγής να στέλνει τις θερμότερες ευχές της για ένα δημιουργικό 2026.

Δείτε το βίντεο:

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

Η Ανασκόπηση της Φίνος Φιλμ για το 2025!

Χορέψαμε με κορίτσια για φίλημα, δίχως κήρυγμα.

Με ένα σεισμούλη κουνηθήκαμε, αλλά τσικνήσαμε και το φχαριστηθήκαμε!

Πετάξαμε αετό, διαβάσαμε ποίηση, ήρθε και η Πρωταπριλιά και ο αθλητισμός για μύηση!

Γιορτάσαμε μαμάδες τιμήσαμε μπαμπάδες, φτάσαμε μέχρι το Άμπου Ντάμπι, μα γυρίσαμε με τσέπες άδειες.

Το ‘παμε μια το ‘παμε δυο, δώσαμε και τα χέρια, στους φίλους τους αληθινούς χαρίσαμε αστέρια.

Μια εικόνα χίλιες λέξεις πόσες φωτογραφίες να αντέξεις, στη Δράμα φτάσαμε ξανά να συγχαρούμε τα παιδιά!

Βάλαμε γυαλιά, φάγαμε καλά, τον κόσμο όλο γυρίσαμε, και στη γεωγραφία σκίσαμε.

Φουλ του άσσου με βαλέ η Βλαχοπούλου έχει καρέ.

Χριστούγεννα ήρθαν πάλι η ατμόσφαιρα το επιβάλλει

Ν’αγκαλιαστούμε όπως παλιά

Να πιούμε και καμιά γουλιά

Να θυμηθούμε όμορφες ψυχές,

και να μοιραστούμε ευχές.

Καλή χρονιά φίλες και φίλοι,

πάντα με υγεία και χαρά,

και το 2026 να’ναι γεμάτο

με φως και σινεμά!

Πηγή: Finos Film