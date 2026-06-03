Με μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση και ένα βίντεο γεμάτο αναμνήσεις στη σελίδα της στο Facebook, η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον σπουδαίο ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

«Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο… Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες.»

Μια σπουδαία διαδρομή στη «χρυσή» εποχή

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στη Φίνος Φιλμ, με την ταινία «Ένας Μεγάλος Έρωτας» του Ντίνου Δημόπουλου. Στο πλευρό της εταιρείας γύρισε συνολικά 17 ταινίες, μέσα από τις οποίες:

Ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο.

Κέρδισε την απόλυτη αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών.

Έγραψε το δικό του, μοναδικό κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας.

«Ένα αιώνιο παιδί της Φίνος Φιλμ»

Για την οικογένεια της Φίνος Φιλμ, ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν, είναι και θα παραμείνει πάντα ένα δικό της «παιδί». Η εταιρεία εκφράζει την αιώνια ευγνωμοσύνη της για:

Το απαράμιλλο ταλέντο του, το σπάνιο ήθος του και τον ακέραιο χαρακτήρα και την ανθρωπιά του.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι, Άγγελε.»

Αναλυτικά η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

«Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες.

Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία “Ένας Μεγάλος Έρωτας” του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα “παιδί” της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Άγγελε».

Πηγή: finos film