Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, με μια συγκινητική ανάρτηση και ένα ατμοσφαιρικό βίντεο.

«Ένας ακόμη σπουδαίος ηθοποιός μάς άφησε. Ο Χρήστος Πολίτης υπήρξε ένας καλλιτέχνης με διακριτική γοητεία, ουσιαστική θεατρική παιδεία και έντονη παρουσία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη έγινε μέσα από ταινία της Φίνος Φιλμ, με έναν μικρό ρόλο στη “Λεωφόρο του Μίσους” το 1968. Έναν χρόνο αργότερα, η ερμηνεία του στο “Κορίτσι του 17” του χάρισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ξεχωριστή για εμάς παραμένει και η συμμετοχή του στον “Αστερισμό της Παρθένου” το 1973, δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη, όπου ανέδειξε για ακόμη μία φορά το ταλέντο και τη στόφα πρωταγωνιστή που τον χαρακτήριζαν. Το ευρύ κοινό τον αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από την τηλεόραση και ειδικά από τον εμβληματικό ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη σειρά “Λάμψη”, που άφησε το δικό της αποτύπωμα σε μια ολόκληρη εποχή. Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που πορεύτηκε με αξιοπρέπεια, πάνω και κάτω από τη σκηνή. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Finos Film