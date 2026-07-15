Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι απλώς σπουδαίοι ηθοποιοί, αλλά σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής. Πρόσωπα που με το ταλέντο, την αρχοντιά και την αξεπέραστη παρουσία τους αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό. Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από αυτές τις σπάνιες προσωπικότητες. Με μια πορεία που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, χάρισε στο κοινό αξέχαστες ερμηνείες, συγκίνηση, γέλιο και αμέτρητες κινηματογραφικές στιγμές που θα ζουν για πάντα.

Με βαθιά συγκίνηση, η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό βίντεο και ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και σεβασμό.

«Αντίο» σε μια μεγάλη Κυρία.

Η Μάρω Κοντού ήταν ο ορισμός της φινέτσας, της θετικής ενέργειας, της καλοσύνης και της δύναμης. Μια γυναίκα που συνδύαζε την ευγένεια με την πυγμή, και το ταλέντο με την εργατικότητα, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου από την πρώτη κιόλας εμφάνισή της στο πανί, το 1954, ενώ ήταν ακόμη φοιτήτρια του Εθνικού Θεάτρου.

Μια βουβή εμφάνιση, στην ταινία “Χαρούμενο Ξεκίνημα” της Φίνος Φιλμ, ήταν αρκετή για να μαγνητίσει με τη γοητεία, τη λάμψη και το ελαφίσιο βλέμμα της, ανοίγοντας τον δρόμο για μια λαμπερή καριέρα 70 ετών.

Η Μάρω Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας. Με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την αξεπέραστη κομψότητά της, έγινε μία από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά.

Η πιο κομψή Ιταλίδα από την Κυψέλη θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις ταινίες της και να μας κλείνει πονηρά το μάτι κάθε φορά που θα τη συναντάμε ξανά στη μεγάλη οθόνη.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Αντίο, Μάρω.»