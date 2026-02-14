Τον δικό της, μοναδικό τρόπο επέλεξε η Φίνος Φιλμ για να τιμήσει την Ημέρα των Ερωτευμένων, αποδεικνύοντας πως η μαγεία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Με ένα συλλεκτικό βίντεο-αφιέρωμα, η εταιρεία «ξεκλειδώνει» το πλούσιο αρχείο της και μας θυμίζει στιγμές που ο έρωτας πρωταγωνίστησε στη μεγάλη οθόνη. Μέσα από αγκαλιές, κλεφτές ματιές και λόγια που έγραψαν ιστορία, η ανάρτηση της Finos Film στέλνει ένα βαθιά ρομαντικό μήνυμα: ο αληθινός έρωτας δεν περιορίζεται σε μια κινηματογραφική λήψη, αλλά έχει τη δύναμη να διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή.

«Οι έρωτες της Φίνος Φιλμ μας έμαθαν πως το πιο μεγάλο ρομάντζο δεν είναι αυτό που κρατάει μια σκηνή, αλλά μια ζωή!», αναφέρει χαρακτηριστικά η λεζάντα της ανάρτησης, στέλνοντας τις πιο θερμές ευχές σε όλους τους ερωτευμένους που συνεχίζουν να γράφουν το δικό τους σενάριο αγάπης.

Πηγή: Finos Film