Σαν χθες, πριν από 13 χρόνια, έφυγε από τη ζωή η Νίκη Λινάρδου. Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στις 25 Σεπτεμβρίου του 2012. Με αφορμή την επέτειο του θανάτου της, η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media με σκηνές από τις συμμετοχές της σε διάφορες ταινίες.

Δείτε την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ:

«Σήμερα θυμόμαστε τη Νίκη Λινάρδου (ή Μπέμπη Κούλα) στα πρώτα της βήματα στο πανί τη δεκαετία του ’50, όταν με βλέμμα περήφανο, ματιά γεμάτη φλόγα και μαγκιόρικη ψυχή, έδωσε ζωή σε έναν από τους πιο γοητευτικούς ρόλους του ελληνικού σινεμά.

Στην ταινία «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο» δεν υποκρίθηκε απλώς την τσιγγάνα, ήταν η τσιγγάνα — αφήνοντας αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό.

Συνέχισε με την ίδια δροσιά να ερμηνεύει ρόλους, όπως στην «Καφετζού», στο «Μια Ζωή την Έχουμε» και σε πολλές ακόμα ταινίες, συνθέτοντας μια γκάμα 30 περίπου ταινιών στο ενεργητικό της».

Δείτε το βίντεο:

Η αξιόλογη ηθοποιός πέρασε από τις χορευτικές πίστες, το θεατρικό σανίδι, το κινηματογραφικό πλατό και το τηλεοπτικό στούντιο με την ίδια άνεση, αφήνοντας τη γνώριμη σφραγίδα της σε τρεις δεκάδες ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά.

Όπως το έλεγε εξάλλου και η ίδια, έζησε μια ζωή όπως την ονειρεύτηκε, ίσως και κάτι παραπάνω. Η Λινάρδου πίστευε πως τα όνειρά της είχαν πραγματοποιηθεί, αφού έκανε την καριέρα που ήθελε και έπαιξε πλάι στα ιερά τέρατα της εθνικής μας κινηματογραφίας, όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ορέστης Μακρής, ο Κώστας Χατζηχρήστος, η Δέσπω Διαμαντίδου, ο Θανάσης Βέγγος κ.λπ.

Η Ανδρονίκη Κούλα, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1939 και υπήρξε δεύτερη σύζυγος του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Αλέκου Σακελλάριου, στην ταινία του οποίου «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο», το 1955, πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, στον ρόλο της τσιγγάνας.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια και αργότερα ως ηθοποιός του θεάτρου, με πρώτη συνεργασία στον θίασο της Βίλμας Κύρου. Στα πρώτα της βήματα εμφανίστηκε με το ψευδώνυμο Μπέμπη Κούλα.

Μετά τη γνωριμία της και τον γάμο της με τον Αλέκο Σακελλάριο και όσο διήρκεσε η σχέση τους, με δική του προτροπή σταμάτησε να εμφανίζεται στο θέατρο και επικεντρώθηκε στην κινηματογραφική της καριέρα.

Έπαιξε σε πολλές ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, δίπλα σε πολύ γνωστούς ηθοποιούς, όπως «Μια ζωή την έχουμε» (1958), «Η κυρά μας η μαμή» (1958), «Ο θησαυρός του μακαρίτη» (1959), «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» (1959), «Ο Ηλίας του 16ου» (1959), «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» (1960), «Τα κίτρινα γάντια» (1960), «΄Οταν λείπη η γάτα» (1962), «Θα σε κάνω βασίλισσα» (1964), «Καλώς ήλθε το δολάριο» (1967) και «Υπάρχει και φιλότιμο» (1965), όπου έκανε την κακομαθημένη κόρη του βουλευτή Μαυρογιαλούρου, Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Για πολλά χρόνια ασχολήθηκε με την παραγωγή εκπομπών για τη δημόσια τηλεόραση, μουσικών, παιδικών, αλλά και ντοκιμαντέρ.

Σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε τον τηλεσκηνοθέτη Θάνο Χρυσοβέργη. Ο γάμος τους κράτησε οκτώ χρόνια.