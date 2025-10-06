Η 6η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής και η Φίνος Φιλμ είχε πλούσιο υλικό για να φτιάξει ένα σχετικό βίντεο, με αφορμή τη μέρα.

Η ομάδα της εταιρείας παραγωγής δημιούργησε ένα χιουμοριστικό βίντεο, με σκηνές από αγαπημένες ταινίες και αλησμόνητους ηθοποιούς, στο οποίο τα κτήρια και η αρχιτεκτονική έχουν την τιμητική τους και το ανάρτησε στα social media.

Δείτε τη λεζάντα της ανάρτησης στο facebook:

«Στη Φίνος Φιλμ, τα κτήρια είχαν προσωπικότητα, οι μηχανικοί… χαρακτήρα, και τα σχέδια σπάνια έμεναν στα χαρτιά — ειδικά όταν τα έπιανε ο Βουτσάς ή ο Χατζηχρήστος!

Από τις πολυκατοικίες που χτίζονταν με δόσεις μέχρι τα εργοτάξια που ήταν πιο ζωντανά κι απ’ το καφενείο της γειτονιάς, ο ελληνικός κινηματογράφος τίμησε την αρχιτεκτονική… με το δικό του, μοναδικό τρόπο. Χρόνια πολλά στους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και τους ήρωες κάθε εργοταξίου – κινηματογραφικού ή αληθινού!

Δείτε το τρέιλερ: