Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής σήμερα (16/10) και η Φίνος Φιλμ τιμά την ημέρα με ένα απολαυστικό βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει χαρακτηριστικές ατάκες από παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, με τους ήρωες να προσφέρουν στιγμές γέλιου.

«Στο σινεμά της Φίνος Φιλμ, η διατροφή ήταν σοβαρή υπόθεση — ειδικά όταν το πιάτο ήταν γεμάτο, η όρεξη αστείρευτη και το «Σούζυ, τρως» έμπαινε στο πάνθεον των ατακών!

Χρόνια πολλά στους καλοφαγάδες, τους μερακλήδες, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά για ένα γεμάτο τραπέζι. Ας φροντίσουμε να είναι μια απόλαυση για όλους — γιατί η σωστή διατροφή είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο» γράφει στο facebook η εταιρεία παραγωγής.

Δείτε το βίντεο: