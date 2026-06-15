Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας, η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο με στιγμές από αγαπημένες ελληνικές ταινίες, όπου οι μεγάλες οικογένειες είχαν πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο. Εικόνες γεμάτες ζωή, παιδικές φωνές, γέλια, πειράγματα και ανθρώπους που, παρά τις δυσκολίες και τις διαφωνίες τους, έμεναν ενωμένοι.

Η ανάρτηση, με τη γνωστή δόση χιούμορ που χαρακτηρίζει τις ταινίες της Φίνος Φιλμ, αγγίζει ταυτόχρονα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα: το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αλλά το μέλλον της κοινωνίας, τις οικογένειες, τα παιδιά και τις επόμενες γενιές.

«Ευχή μας να μη μείνουν οι μεγάλες ελληνικές οικογένειες μόνο στις ταινίες», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση. Και πράγματι, μέσα από αυτές τις νοσταλγικές εικόνες, μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στηρίζονται οι νέοι άνθρωποι ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν την οικογένεια που ονειρεύονται.

Γιατί οι μεγάλες οικογένειες δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν και στον κινηματογράφο. Αξίζει να έχουν θέση και στο μέλλον της Ελλάδας.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Finos film