Παγκόσμια Ημέρα Όρασης σήμερα (9/10) και η Φίνος Φιλμ τιμά την ημέρα με ένα απολαυστικό βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει χαρακτηριστικές ατάκες από παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, με τους ήρωες να προσφέρουν στιγμές γέλιου.

Το βίντεο έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα προβλήματα όρασης που αντιμετωπίζουν δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως.

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης, ρίχνουμε μια… ματιά σε κάτι πολύ σοβαρό — αλλά με τον γνωστό κινηματογραφικό μας τρόπο.

Μπορεί το βίντεο να γελάει με τα στραβά που βλέπουμε στην καθημερινότητα, όμως η όραση δεν είναι καθόλου αστείο πράγμα. Γι’ αυτό, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.), που στηρίζει πάνω από 500 άτομα με εκφυλιστικές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου.

Γιατί το να βλέπεις καθαρά δεν είναι δεδομένο — είναι δικαίωμα. Και όλοι μαζί μπορούμε να το υπερασπιστούμε!

Χρόνια πολλά σε όσους βλέπουν, σε όσους βλέπουν αλλιώς και σε όσους ανοίγουν τα μάτια… της καρδιάς.