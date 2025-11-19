Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών (19/11) η Φίνος Φιλμ ανάρτησε στα social media ένα απολαυστικό βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει αρκετούς άντρες ηθοποιούς, οι οποίοι έγραψαν ιστορία στη μεγάλη οθόνη. Από τον Κούρκουλο και τον Αλεξανδράκη, μέχρι τον Χορν, τον Κατράκη και τον αστείρευτο Βέγγο, από τον Παπαμιχαήλ και τον Μπάρκουλη, μέχρι τον Βουτσά, τον Γεωργίτση και τον Κωνσταντάρα – οι άντρες της Φίνος Φιλμ δεν ήταν μόνο ήρωες, αλλά και πρότυπα, αντιθέσεις, καθρέφτες μιας εποχής που συνεχίζουν αδιάκοπα να γοητεύουν και να συγκινούν. Κι έτσι παραμένουν, διαχρονικοί και αληθινά ξεχωριστοί.

