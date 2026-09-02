Η πολυαναμενόμενη «Φόνισσα», με τη Λυδία Κονιόρδου στον εμβληματικό ρόλο, έρχεται από την 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο «Έργον», στην καρδιά της Αθήνας.

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες από την παράσταση-φαινόμενο, που επιστρέφει στη σκηνή με τη σκηνοθετική και διασκευαστική υπογραφή του Σωτήρη Χατζάκη, έναν εξαιρετικό οκταμελή θίασο και ζωντανή μουσική.

Η «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η παράσταση που από την πρώτη της παρουσίαση απέκτησε ξεχωριστή θέση στη νεότερη θεατρική ιστορία, συναντά ξανά το κοινό. Αυτή τη φορά φιλοξενείται στη νέα θεατρική στέγη του «Έργον», εγκαινιάζοντας την πρώτη καλλιτεχνική περίοδο του χώρου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και πάλι η Φραγκογιαννού, την οποία ενσαρκώνει η κορυφαία τραγωδός, σε έναν από τους πιο ακραίους και απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της.

Η επιστροφή ενός εμβληματικού ρόλου

Για τη Λυδία Κονιόρδου, η Φραγκογιαννού είναι ένας ρόλος που έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα. Η ηρωίδα του Παπαδιαμάντη απαιτεί μια ερμηνεία που κινείται ανάμεσα στην εσωτερική ένταση, την απόγνωση, την ενοχή και την ανάγκη για λύτρωση.

Η ίδια είχε περιγράψει στο παρελθόν πόσο απαιτητική υπήρξε η σχέση της με τον συγκεκριμένο ρόλο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Επί τρία χρόνια δεν έζησα για να παίξω αυτόν τον ρόλο».

Η Φραγκογιαννού της Κονιόρδου, μια «Μήδεια της διπλανής πόρτας», επιστρέφει στη σκηνή για να διανύσει ξανά τη δική της σκοτεινή διαδρομή προς την κάθαρση. Μια πορεία που δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά αποκαλύπτει σταδιακά ολόκληρο το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησε και διαμορφώθηκε.

Η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει τις βαθύτερες πλευρές αυτού του κόσμου και να αναδείξει τη διαχρονικότητα του έργου. Γιατί πίσω από την ιστορία της Φραγκογιαννούς εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ζητήματα που παραμένουν επίκαιρα ακόμη και σήμερα.

Η κοινωνική πίεση, η ασφυξία, η βία κατά των γυναικών, η ενοχή, η φτώχεια της ψυχής, η θρησκευτική σκιά και ο εγκλωβισμός της επαρχιακής κοινωνίας δεν αποτελούν αποκλειστικά εικόνες ενός μακρινού παρελθόντος. Έχουν αλλάξει μορφή, όμως εξακολουθούν να επιστρέφουν στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Μια παράσταση που έγινε φαινόμενο

Η «Φόνισσα» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1998 στο Θέατρο Πολιτεία και γνώρισε εξαιρετική αποδοχή από κοινό και κριτικούς. Η πορεία της δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα, καθώς ακολούθησε παγκόσμια περιοδεία, ενισχύοντας τη φήμη της ως μιας παράστασης-φαινομένου.

Η συγκεκριμένη σκηνική προσέγγιση αποτέλεσε, παράλληλα, ορόσημο στον τρόπο με τον οποίο το ιδιαίτερο λογοτεχνικό σύμπαν του Παπαδιαμάντη μπορούσε να μεταφερθεί στο σύγχρονο θέατρο.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η εσωτερική διαδρομή της Φραγκογιαννούς, αλλά και το ασφυκτικό κοινωνικό περιβάλλον που τη διαμόρφωσε. Η προσωπική της ιστορία γίνεται έτσι αφορμή για να φωτιστούν ευρύτερες κοινωνικές αντιλήψεις, φόβοι, στερήσεις και προκαταλήψεις.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι η κορυφαία προσωπικότητα της νεοελληνικής πεζογραφίας. Το έργο του “Η Φόνισσα “ θεωρείται η κορύφωση της συγγραφικής του δημιουργίας. Έργο λογοτεχνικό, με μικτή γλώσσα, σπειροειδή κίνηση και θυμική συμπεριφορά, “Η Φόνισσα” οργανώθηκε σε κείμενο θεατρικό, με στόχο όχι την παράσταση με κλασικούς όρους, αλλά το λαϊκό δρώμενο (τελετουργία, μύηση, μαζική λατρεία) για να καταδυθεί με διαύγεια στο ήθος του κεντρικού προσώπου, στην Φραγκογιαννού.

Αυτό σημαίνει ότι η παράσταση προτείνοντας την εμπειρία του λαϊκού δρώμενου, το συνδέει άμεσα με το αρχαίο δράμα. Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονούμε ότι η μυθολογική καταγωγή της “Φόνισσας”, συγχρωτίζεται με την χριστιανική πίστη του δημιουργού της. Απελευθερώνονται έτσι στοιχεία εκρηκτικά του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, εύκολα ανιχνεύσιμα στις καθημερινές και στις λατρευτικές εκδηλώσεις του λαού μας.

Ας θεωρηθεί λοιπόν η παράσταση μια ελεγεία που οργανώνεται σκηνικά με τον τρόπο τραγωδίας. Μια τραγωδία απλών ανθρώπων που επειδή είναι τόσο μικροί και ασήμαντοι και μόνον Έλληνες, ακριβώς γι’ αυτό είναι τόσο μεγάλοι και παγκόσμιοι.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ (OPENING OFFER)

To θέατρο ΕΡΓΟΝ εγκαινιάζει την πρώτη του καλλιτεχνική περίοδο με μια ειδική προσφορά γνωριμίας (3-15/9 στην ticketservices.gr) δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να προμηθευτεί περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων για την παράσταση «Η Φόνισσα», που διατίθενται σε ειδική εκπτωτική τιμή.

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Συντελεστές παράστασης

Θεατρική διασκευή- Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης

Μουσική σύνθεση-διδασκαλία: Τάκης Φαραζής

Σκηνικά: Έρση Δρίνη

Κοστούμια: Χάρης Σουλιώτης

Σχεδιασμός φωτισμού: Αντώνης Παναγιωτόπουλος

Γραφίστας: Ιωάννης Τσίγγας

Διεύθυνση παραγωγής: Φαίη Σούκου

Βοηθός σκηνοθέτης: Στέλλα Παπακωνσταντίνου

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Άρης Ασπρούλης

Διαφήμιση: Renegade- Βασίλης Ζαρκαδούλας

Social Media: Γλυκερία Συμπλικού – Σβέτα Χαλκίδη

Φωτογραφίες παράστασης: Karol Jarek

Digital photo-video content: Φίλιππος Παρούσης

Παραγωγή: ERGON PRODUCTIONS – Γεώργιος Βάλαρης

Στο ρόλο της Φόνισσας η Λυδία Κονιόρδου

Ερμηνεύουν: Ανδριανή Τουντοπούλου, Μίνα Λουίζου, Αμαλία Τσεκούρα, Φανή Λύκου

Μουσικός Α’- ψάλτης: Xρήστος Σύγγελος και Σίμος Παπασπύρου

Μουσικός Β’: Φάνης Μανούσης και Γιώργος Τούμπλαρης

Στο ρόλο του αφηγητή ο Σωτήρης Χατζάκης