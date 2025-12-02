Πραγματοποιήθηκε, χθες (1/12) στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο Ηράκλειο, η τελετή παρασημοφόρησης του καθηγητή – ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη από τη Γαλλική Δημοκρατία. Στον καθηγητή απονεμήθηκε το παράσημο του Ιππότη του Τάγματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων (Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques). Πρόκειται για τιμητική διάκριση, η οποία του απονεμήθηκε ως αναγνώριση της πολυετούς επιστημονικής και ακαδημαϊκής προσφοράς του, στη διεθνή ερευνητική κοινότητα, καθώς και της ουσιαστικής συμβολής του στην προώθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, συναδέλφων, διδακτορικών φοιτητών, φίλων και μελών της οικογένειάς του, σε λιτό και βαθιά ανθρώπινο κλίμα, αντάξιο του περιεχομένου της υψηλής αυτής τιμής. Την τελετή τίμησε με την παρουσία της η πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα Λοράνς Οέρ (Laurence Auer), η οποία αναφέρθηκε στο σημαντικό επιστημονικό έργο του τιμώμενου, στο ήθος και στη διαχρονική του αφοσίωση στην έρευνα, τη διδασκαλία και τη διαμόρφωση νέων επιστημόνων.

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τη Γαλλική Δημοκρατία, την πρέσβειρα και το επιτελείο της για τη μεγάλη αυτή τιμή, καθώς και τους συνεργάτες και την ακαδημαϊκή κοινότητα που στάθηκαν, όπως είπε, δίπλα του σε όλη τη διαδρομή της επιστημονικής του πορείας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της διαρκούς επένδυσης στην παιδεία και την έρευνα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα χρόνια των σπουδών του στο Παρίσι (1981-1987), όπου ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του (Doctorat d’ État). Η Γαλλίδα πρέσβειρα εξήρε τη σημασία της συγκεκριμένης διάκρισης, τονίζοντας ότι επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τίτλο σπουδών, τον οποίο εκείνη την περίοδο ελάχιστοι ξένοι ερευνητές κατάφεραν να αποκτήσουν.

Η παρασημοφόρηση αυτή αποτελεί τιμή όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για το σύνολο της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση του υψηλού επιπέδου επιστημονικού έργου, που παράγεται στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

