Μετά την πολύ επιτυχημένη παρουσίασή της τον περασμένο Απρίλιο στο κορυφαίο off-off Broadway θέατρο του Μανχάταν The Tank, η παράσταση της Ιόλης Ανδρεάδη για τον θυελλώδη έρωτα του Αντονέν Αρτώ με τη στάρ του βωβού σινεμά Γενίκα Αθανασίου επιστρέφει στο Θέατρο Σημείο.

«Αγαπιόμαστε καλύτερα όταν δεν μιλάμε, γιατί όλες οι λέξεις είναι ένα ψέμα». Ένας αδιανόητος και θυελλώδης έρωτας θα συγκλονίσει την γαλλική αβάντ-γκαρντ στις αρχές του 20ού αιώνα. Ένας έρωτας που θα ανθίσει μέσα από 17 χρόνια ασταμάτητης αλληλογραφίας, όσο εκείνη μεσουρανεί στο σανίδι και αυτός βασανίζεται, απομονωμένος, στα άσυλα. Η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης εμπνέονται από τα σπαρακτικά γράμματα του Αντονέν Αρτώ προς τη μούσα του, τη σταρ του βωβού σινεμά Γενίκα Αθανασίου και από το σουρεαλιστικό τετρασέλιδο θεατρικό του έργο «Ο πίδακας του αίματος» και δημιουργούν το πρωτότυπο θεατρικό έργο «Genica: ο πίδακας του αίματος μου».

Ένας θεατρικός επίλογος πάνω στην προσωπική τους τετραλογία έργων με αφορμή τον Αντονέν Αρτώ («Αρτώ / Βαν Γκογκ», «Οικογένεια Τσέντσι», «Κόκκαλο»), συμπληρώνοντας 10 χρόνια (2015-2025) έρευνας και δημιουργίας παραστάσεων με θέμα τον καθοριστικότερο καλλιτέχνη του σύγχρονου θεάτρου.Η «Genica» είναι μία κραυγή αγάπης, ένα σκηνικό ποίημα, ένας τελετουργικός αποχαιρετισμός στον έρωτα που αποζητά την αποδοχή χωρίς προϋποθέσεις.

Σκηνοθεσία Ιόλη Ανδρεάδη. Γενίκα Αθανασίου η Βανέσα Αδαμοπούλου. Στον ρόλο του Αντονέν Αρτώ ο Γεράσιμος Γεννατάς.

Επί σκηνής μαζί τους ο ιδιοφυής μουσικός περφόρμερ Γιώργος Παλαμιώτης ως απόλυτος καταλυτικός παράγοντας δημιουργίας ενός απόκοσμου αισθητηριακού σκηνικού σύμπαντος.

Η παράσταση παρουσιάζεται στο Θέατρο Σημείο αποκλειστικά για 10 βράδια, από τις 14 Δεκεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10μμ. Παρακολουθείται είτε αυτόνομα, είτε ως το φινάλε μιας συνολικής θεατρικής εμπειρίας μετά την παράσταση «Κόκκαλο» που αρχίζει στις 8.30μμ, τις ίδιες ημέρες στον ίδιο χώρο.

«αγαπιόμαστε καλύτερα όταν δεν μιλάμε, γιατί όλες οι λέξεις είναι ένα ψέμα»

1919. Μια όμορφη νεαρή μετανάστρια από τη Ρουμανία φτάνει μόνη της στο Παρίσι, εγκαταλείποντας την οικογένειά της, που ήθελε πάση θυσία να την παντρέψει. Παρά τα 24 χρόνια της και τα σπαστά της γαλλικά, εντάσσεται γρήγορα στην γαλλική αβάντ-γκαρντ σπουδάζοντας ηθοποιός, στην περίφημη κλειστή ομάδα του Ζαν Κοκτώ. Εκεί θα γνωρίσει έναν παράξενο και σαγηνευτικό νεαρό ποιητή από τη Μασσαλία. Ένας αδιανόητος και θυελλώδης έρωτας θα γεννηθεί ανάμεσά τους. Ένας έρωτας που άνθισε μέσα από 17 χρόνια ασταμάτητης αλληλογραφίας, όσο εκείνη μεσουρανούσε στο σανίδι και αυτός βασανιζόταν, απομονωμένος, στα άσυλα.

Είναι ο έρωτας του ρηξικέλευθου διανοητή Αντονέν Αρτώ, με τη μούσα του. Τη διάσημη σταρ του βωβού σινεμά Genica Athanasiou.

Η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης, εμπνέονται από τα σπαρακτικά γράμματα του Αντονέν Αρτώ προς τη Γενίκα Αθανασίου και από το σουρεαλιστικό τετρασέλιδο θεατρικό του έργο «Ο πίδακας του αίματος», που έγραψε μέσα σε ένα απόγευμα στις 17 Ιανουαρίου του 1925, και δημιουργούν το πρωτότυπο θεατρικό έργο «GENICA: ο πίδακας του αίματος μου».

Η παράσταση παρουσιάζεται στο Θέατρο Σημείο αποκλειστικά για 10 βράδια, από τις 14 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10μμ. Παρακολουθείται είτε αυτόνομα, είτε ως το φινάλε μιας συνολικής θεατρικής εμπειρίας μετά την παράσταση «Κόκκαλο» που αρχίζει στις 8.30μμ, τις ίδιες ημέρες στον ίδιο χώρο.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/genica-o-pidakas-to-aimatos-mou

Θέατρο Σημείο

Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα (πίσω από το Πάντειο)

210.92.29.579

Πρεμιέρα:

14 Δεκεμβρίου 2026

Σκηνοθεσία

Ιόλη Ανδρεάδη

Αποκλειστικά για 10 παραστάσεις

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 10μμ

Τα έργα κυκλοφορούν από την Κάπα Εκδοτική.

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Πρωτότυπο Κείμενο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Μουσική Σύνθεση & Ηχητικός Σχεδιασμός: Γιώργος Παλαμιώτης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Κωνσταντίνος Κασπίρης

Stage Managers: Κωνσταντίνα Μακρή – Πάνος Σολδάτος

Φωτογραφίες: Βασίλης Σκέντζος (Νέα Υόρκη) & Κική Παπαδοπούλου (Αθήνα)

Video Trailer: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Παραγωγή: ΡΕΟΝ

Παίζουν:

Βανέσα Αδαμοπούλου & Γεράσιμος Γεννατάς

Ζωντανά επί σκηνής ο μουσικός περφόρμερ Γιώργος Παλαμιώτης