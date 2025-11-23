Μια αποτρόπαια γυναικοκτονία συγκλονίζει την κοινή γνώμη στα χρόνια της χούντας. Ο Νίκος Κούνδουρος πολιτικός μετανάστης στο Λονδίνο τότε, παρακολουθεί τη μεγάλη κοινωνική διάσταση που πήρε η πολύκροτη δίκη και με αφορμή αυτό το γεγονός, γράφει ένα συγκλονιστικό μονόδραμα.

Ένας φοιτητής της νομικής, σκότωσε με αποτρόπαιο τρόπο το κορίτσι με το οποίο είχε σχέση τρία χρόνια. Το πτώμα της νεαρής κοπέλας, πετάχτηκε από τον τρίτο όροφο ενός κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας, ημίγυμνο έπειτα από ερωτική πράξη, στο πεζοδρόμιο σαν σκουπίδι. Ο Κούνδουρος μπαίνει με μεγάλη μαεστρία στο θολωμένο μυαλό του δολοφόνου.

Γράφει με λεπτομέρεια ακολουθώντας την αγωνία και τη μανία καταδίωξης, του Θεόφιλου Τσάφου, ενός δολοφόνου ο οποίος μπέρδεψε το δικαστήριο και χαρακτηρίστηκε και σχιζοφρενής και σε απόλυτη συνείδηση.

Ο δολοφόνος δηλώνει στην απολογία του ότι είναι άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται.

Σε αυτό το σημείο, αρχίζει να ξετυλίγει αριστοτεχνικά το κουβάρι ο Κούνδουρος, γυρίζοντας πίσω στα γεγονότα, για να αποκαλύψει την παράνοια στη γέννηση ενός φασίστα.

Το έργο σκηνοθετήθηκε από τη Γιώτα Κουνδουράκη με πρωταγωνιστή τον Νίκο Πανόπουλο και παίχθηκε πριν από 15 χρόνια για 2 σεζόν, με μεγάλη επιτυχία και επαναλαμβάνεται για λίγες παραστάσεις.

Κείμενο: Νίκος Κούνδουρος

Σκηνοθεσία: Γιώτα Κουνδουράκη

Ερμηνεία: Νίκος Πανόπουλος

Φωτογράφιση/Σχεδιασμός Φωτισμών: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Video art – Εικαστική Σκηνική Επιμέλεια: Νίκος Γιαβρόπουλος

Επιμέλεια Μουσικής ήχων: Βασίλης Κωνσταντουλάκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Χελιδώνη

Γραφιστική Επιμέλεια: Μαρία Νίτσιου

Επικοινωνία: Αντώνης Κοκολάκης

Social Media: Ελένη Βαζάκα

Παραγωγή: R.M.LIGHT

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ευμολπιδών 13, Αθήνα 118 54

τηλ. 210 3454831

Παραστάσεις:

κάθε Τετάρτη στις 21:15

Εxtra παράσταση

25/11 στις 18:00

Τιμή εισιτηρίου: 10€ προσφορά

Τιμή εισιτηρίου:

Προπώληση 13€

Ταμείο 15€

Ανέργων,ΑμεΑ, άνω των 65 ετών 12€ *