Η Κινέζα ηθοποιός Γκονγκ Λι και η Αμερικανίδα Τζέιν Φόντα κήρυξαν σήμερα την έναρξη του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, κατά τη διάρκεια μιας τελετής που σηματοδοτήθηκε από την απονομή του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στον Νεοζηλανδό σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον.

Η εκδήλωση αυτή «μας επιτρέπει να συναντιόμαστε και να συνδεόμαστε» μεταξύ μας, τόνισε η Γκονγκ Λι.

«Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος ήταν πάντα μια πράξη αντίστασης καθώς διηγούμαστε ιστορίες και οι ιστορίες είναι αυτές που διαμορφώνουν έναν πολιτισμό», δήλωσε από την πλευρά της η Τζέιν Φόντα.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ