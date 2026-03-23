Ένα καπέλο με μονογράμματα. Ένα φούτερ με σλόγκαν. Ένα κολιέ που γράφει «mom». Ένα παλιό τεύχος του Cosmopolitan. Αν αυτά είναι κάποια από τα αντικείμενα που θα έβρισκε κανείς σε οποιοδήποτε σπίτι, στην πραγματικότητα πρόκειται για προσωπικά είδη μιας σταρ του Χόλιγουντ, της Γκουίνεθ Πάλτροου.

Στις 24 και 25 Μαρτίου σχεδόν 300 αντικείμενα από τη συλλογή της ηθοποιού θα διατεθούν προς πώληση από τον οίκο Julien’s Auctions στο Λος Άντζελες, ο οποίος στο παρελθόν είχε δημοπρατήσει το εμβληματικό naked dress της Μέριλιν Μονρόε (Μέριλιν Μονρόε) και το δερμάτινο τζάκετ της Ολίβια Νιούτον-Τζον, από το «Grease». Ωστόσο, σε αντίθεση με εκείνα τα είδη που άγγιξαν εξαψήφια ποσά, η δημοπρασία της Πάλτροου είναι πιο προσιτή, με τις αρχικές εκτιμήσεις για ορισμένα από αυτά να ξεκινούν από 47 με 70 ευρώ.

Η αφορμή για τη δημοπρασία προέκυψε μετά από μια πυρκαγιά σε έναν αποθηκευτικό χώρο, αλλά και μια πρόσφατη μετακόμιση της ηθοποιού. Η ίδια δήλωσε στη Vogue πως θα ήθελε ιδανικά «να μπορούσε να κάνει ένα μεγάλο παζάρι στην αυλή της». Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης ρούχα της δικής της σειράς, Goop G Label, γυαλιά ηλίου και κοσμήματα καθημερινής χρήσης.

Ο συνιδρυτής του οίκου, Μάρτιν Νόλαν, υπογράμμισε ότι αυτό δείχνει πως «ακόμα και μια διασημότητα όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα δικά της πράγματα… Ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη η δημοπρασία να μην φανεί ελιτίστικη».

Όπως συμβαίνει με πολλούς, η μετακόμιση ώθησε την ηθοποιό σε μια νέα μάχη ενάντια στην ακαταστασία. «Το μότο της από εδώ και πέρα είναι:”Για κάθε τι καινούργιο που αποκτώ, κάτι παλιό πρέπει να φεύγει”», πρόσθεσε ο Νόλαν.

Σύμφωνα με τον Guardian, η δημοπρασία περιλαμβάνει και κομμάτια που αντικατοπτρίζουν την πορεία της στη βιομηχανία του θεάματος και της μόδας όπως ένα φόρεμα Atelier Versace που φόρεσε στα Country Music Awards το 2010, μία δημιουργία του John Galliano για τον οίκο Christian Dior (1999) καθώς και ένα γκρι ταγιέρ Gianni Versace που επέλεξε για την επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο την ίδια χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ