Η κορυφαία ερμηνεύτρια Γλυκερία, μία από τις πιο σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού με διεθνή αναγνώριση, επιστρέφει στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Ειδικότερα από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στη σκηνή της «Οδού Λυσίου», η «Φωνή της Ελλάδας», όπως έχει χαρακτηριστεί, έχοντας στο πλευρό της τρεις αξιόλογους ερμηνευτές, τη Σοφία Παπάζογλου, τον Χάρη Μακρή και τη Χριστιάνα Γαλιάτσου, θα προσφέρει αξέχαστες βραδιές γεμάτες αυθεντική ψυχαγωγία και πλούσιο ελληνικό ρεπερτόριο.

Με καριέρα που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες και έχοντας υπηρετήσει με συνέπεια το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι, η Γλυκερία παραμένει στην πρώτη γραμμή χάρη στο αστείρευτο ταλέντο και το μπρίο της. Η μοναδική της ικανότητα να κινείται αβίαστα ανάμεσα στα μουσικά είδη, καθηλώνει το κοινό σε κάθε της εμφάνιση.

Πλαισιώνεται από τη Σοφία Παπάζογλου, τον Χάρη Μακρή, τη Χριστιάνα Γαλιάτσου και μια εξαιρετική πολυμελή ορχήστρα ενώ το πρόγραμμα επιμελούνται ο Στέλιος και ο Κώστας Φωτιάδης.

Η Σοφία Παπάζογλου, με τη χαρακτηριστική φωνή και το έντονο ερμηνευτικό της πάθος, αποτελεί μια από τις πιο εκφραστικές παρουσίες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Μέσα από τα διαφορετικά βιώματα που φέρνει στη σκηνή, δημιουργεί έναν ζωντανό διάλογο με το κοινό, ενώ με βαθιά αγάπη για το λαϊκό και το παραδοσιακό ρεπερτόριο συνεχίζει με συνέπεια μια πορεία γεμάτη ευαισθησία, αυθεντικότητα και ανθρώπινη ζεστασιά.

Ο Χάρης Μακρής, από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς ερμηνευτές της νεότερης γενιάς, ξεχωρίζει για τη δύναμη και το συναίσθημα που αποπνέει η φωνή του. Με ξεχωριστή σκηνική παρουσία, παντρεύει το λαϊκό με το έντεχνο στοιχείο, με φυσικότητα και πάθος.

Η Χριστιάνα Γαλιάτσου, με φωνή γεμάτη ευαισθησία και δυναμισμό, φέρνει φρέσκο αέρα στη σκηνή, με καθαρή, ζεστή φωνή και ξεχωριστή εκφραστικότητα. Με σεβασμό στις μουσικές ρίζες και σύγχρονη ματιά, κερδίζει το κοινό σε κάθε της εμφάνιση.

Info:

Από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου

και κάθε Πέμπτη & Σάββατο

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

Τιμές

20 ευρώ με μπύρα, κρασί ή ποτό στο bar

90 ευρώ φιάλη κρασί | 2 άτομα

180 ευρώ φιάλη ποτού | 4 άτομα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 211 4186222

«Οδός Λυσίου»

Λυσίου 7 & Μνησικλέους 22 – Πλάκα

Επιμέλεια: Σ.Κ.