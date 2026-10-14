Η τέχνη, η φαντασία και η αγάπη για το θέατρο δίνουν ξανά ραντεβού στη νοτιότερη πόλη της Ευρώπης! Από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου 2026, η Ιεράπετρα υποδέχεται το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, έναν ξεχωριστό πολιτιστικό θεσμό που κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους με κοινό πάθος για τη θεατρική δημιουργία.

Θεατρικές ομάδες και καλλιτέχνες από το Λονδίνο, τα Ιωάννινα, το Περιγιάλι, το Λαύριο, την Κάρυστο, το Ζευγολατιό και την Κερατέα συναντιούνται στην Ιεράπετρα, προσφέροντας στο κοινό ένα ταξίδι γεμάτο συγκίνηση, έμπνευση και δημιουργική έκφραση. Για ακόμη μία χρονιά, η πόλη μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη θεατρική αγκαλιά, όπου διαφορετικές φωνές, ιδέες και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις συναντώνται πάνω και πέρα από τη σκηνή.

Πίσω από αυτή τη σημαντική πολιτιστική γιορτή βρίσκεται ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας, με την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ιεράπετρας, των τοπικών ξενοδόχων και επαγγελματιών, αλλά και της ίδιας της τοπικής κοινωνίας, που αγκαλιάζει διαχρονικά τον θεσμό. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης.

Για δεκατέσσερις διοργανώσεις, το ερασιτεχνικό θέατρο αποδεικνύει πως η δύναμη της τέχνης βρίσκεται στους ανθρώπους, στο μεράκι και στην ανάγκη για έκφραση και επικοινωνία. Και φέτος, η Ιεράπετρα ανοίγει τις πόρτες της και σηκώνει αυλαία, προσκαλώντας όλους σε μια γιορτή πολιτισμού που υπόσχεται να γεμίσει τις φθινοπωρινές βραδιές με θέατρο, συναίσθημα και δημιουργία.

Τιμώμενα πρόσωπα

Το 14ο Φεστιβάλ τιμά δύο σημαντικές προσωπικότητες με ξεχωριστή διαδρομή στον χώρο της τέχνης:

• Γιώργος Κουμεντάκης – κορυφαίος συνθέτης και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

• Γιάννης Μετζικώφ – διεθνούς φήμης και διακεκριμένος σκηνογράφος και ενδυματολόγος

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν ειδικά αφιερώματα στο έργο και την προσφορά τους.

Η Κριτική Επιτροπή

• Γιώργος Ανδρέου – συνθέτης

• Έρση Βασιλικιώτη – σκηνοθέτις

• Νίκος Βερλέκης – ηθοποιός

• Σοφία Δερμιτζάκη – ηθοποιός

• Στέλιος Μάινας – ηθοποιός

• Θέμης Μουμουλίδης – σκηνοθέτης

• Άλκης Παναγιωτίδης – ηθοποιός

• Εύη Προύσαλη – καθηγήτρια Θεατρολογίας

• Κάτια Σπερελάκη – ηθοποιός

Διαγωνιστικό πρόγραμμα

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»

• Σάββατο 31 Οκτωβρίου | 19:30

«Η Επίσκεψη των Ρινόκερων» των Δήμητρας Μπακαλγιάννη & Δημήτρη Γκιζάνη

Players of Ethos – Λονδίνο

Ακολουθεί αφιέρωμα στον συνθέτη Γιώργο Κουμεντάκη.

• Κυριακή 1 Νοεμβρίου | 20:30

«Σωτηρία με λένε» της Σοφίας Αδαμίδου

Θεατρική Ομάδα Δήμου Καρύστου

Αφιέρωμα στην Ασημίνα Σφακιανάκη Πουλή, με αφορμή τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Θεατρικής Ομάδας Δήμου Ιεράπετρας.

• Δευτέρα 2 Νοεμβρίου | 20:30

«Ράους» των Μιχάλη Ρέππα & Θανάση Παπαθανασίου

Θεατρική Σκηνή Θυμέλη – Ζευγολατιό Κορινθίας

• Τρίτη 3 Νοεμβρίου | 20:30

«Αυγά Μαύρα» του Διονύση Χαριτόπουλου

Kαλλιτεχνική Σκηνή Ηπείρου – Ιωάννινα

• Τετάρτη 4 Νοεμβρίου | 20:30

«Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου

Θέατρο Περιγιαλίου

• Πέμπτη 5 Νοεμβρίου | 20:30

«Περλιμπλίν και Μπελίσα» του Federico G. Lorca

Δημοτική Θεατρική Ομάδα ΕΞΟΡΥΞΗ – Λαύριο

Αφιέρωμα στον σκηνογράφο και ενδυματολόγο Γιάννη Μετζικώφ.

• Παρασκευή 6 Νοεμβρίου | 20:30

«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη

Θεατρική Ομάδα Θέσπις – Κερατέα

• Σάββατο 7 Νοεμβρίου | 19:30

Τελετή λήξης και απονομή βραβείων

Η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ πέφτει με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Ας ερχόσουν για λίγο» του Δημήτρη Μαλισσόβα, ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Μιχάλη Σουγιούλ, σε σκηνοθεσία Νίκης Παπαδάκη.

Παράλληλα σεμινάρια

• Δευτέρα 2 Νοεμβρίου | 16:30–19:30

«Η αλληλεπίδραση της Υποκριτικής με τη Σκηνοθεσία μέσα από τη μέθοδο του Κονσταντίν Σεργκέγιεβιτς Στανισλάφσκι»

Εισηγητής: Νικορέστης Χανιωτάκης

Στέκι Νεολαίας

• Τετάρτη 4 Νοεμβρίου | 16:30–19:30

«Σεμινάριο Θεωρίας και Σκηνικής Πράξης»

Εισηγήτρια: Εύη Προύσαλη, καθηγήτρια Θεατρολογίας

Στέκι Νεολαίας

• Σάββατο 7 Νοεμβρίου | 10:00–13:00

«Τα Ενδύματα είναι ο Άλλος μας Εαυτός»

Εισηγητής: Γιάννης Μετζικώφ, σκηνογράφος και ενδυματολόγος

Αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου

Προφεστιβαλικές εκδηλώσεις

24–30 Οκτωβρίου 2026

Η αυλαία του Φεστιβάλ ανοίγει πριν από το διαγωνιστικό πρόγραμμα, με μια σειρά προφεστιβαλικών δράσεων που απλώνονται σε διαφορετικά σημεία της Ιεράπετρας και συνδέουν το θέατρο με τη μουσική, την παράδοση, τις εικαστικές τέχνες, τη λογοτεχνία και την ιστορική μνήμη.

• Σάββατο 24 Οκτωβρίου | 19:00

Πλατεία Αγίου Νικολάου

«Φωνές και Εικόνες της Κάτω Μεράς»

Μουσικο-αφηγητική παράσταση με τη συμμετοχή των Μαρίας Λούκα, Γιώργου Ζαχαριουδάκη, Νίκου Μαστοράκη και Κωστή Μακάκη, σε συνδυασμό με εικαστικές παρεμβάσεις στα σοκάκια της Κάτω Μεράς.

• Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Πλατεία

11:00–14:00 | «Υφάδια και Κλαδιά»

Εκεί όπου η τέχνη συνομιλεί με τη μνήμη, με τη συμμετοχή της Μάχης Καραλιοπούλου, της Λουίζας Πορφύρη και του Σπύρου Κουφάκη.

19:00 | «Οι Χοροί της Κρήτης μας»

Παράδοση, λεβεντιά και μουσική με τις σχολές χορού των Δημήτρη Καπαράκη, Κατερίνας Βαγγέλα και Ιωάννας Καμαρίτη.

• Δευτέρα 26 Οκτωβρίου | 19:00

Πλατεία

«Ο Μουσικός Καφενές του 14ου»

Ένα μεγάλο αντάμωμα με ρακή, μεζέδες, μουσική και καλή παρέα.

• Τρίτη 27 Οκτωβρίου

18:30–20:00 | Στέκι Νεολαίας

«Δεν έχουμε ιδέα»: εργαστήρι αυτοσχεδιασμού για εφήβους, με τη Λουίζα Πορφύρη.

19:00 | Θεατράκι Μίνως

Kallia’s Dance Studio: Latin Dance (3 τραγούδια, 10΄)

Nina’s Dance School: «Alice in Wonderland», χορευτική παράσταση (60΄), βασισμένη στο κλασικό παραμύθι «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»

• Τετάρτη 28 Οκτωβρίου | 19:00

Πλατεία Ειρηνοδικείου

«Ο Καραγκιόζης στην Κατοχή»

Μια επετειακή παράσταση θεάτρου σκιών, με ζωντανή ορχήστρα και τη συμμετοχή των Άθου Δανέλλη, Γιάννη Παπαδόπουλου, Τηλέμαχου Αθανασιάδη και Δημήτρη Ζαχαριουδάκη.

• Πέμπτη 29 Οκτωβρίου | 19:00

Ενετικό Φρούριο Καλέ

«Ένα Τράνταγμα που Ακούγεται, Απλώνεται και Συνομιλεί»

Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο του Ν. Ευαντινού, με εικαστικές παρεμβάσεις του Ανδρέα Στυλιανουδάκη και μουσικούς αυτοσχεδιασμούς του Γιώργου Λαμπράκη.

• Παρασκευή 30 Οκτωβρίου | 19:00

Προαύλιο Αγίου Γεωργίου

«Το βιολί και τα ηχοχρώματα του παρελθόντος στην Κάτω Μερά»

Μια μουσική διαδρομή στους ήχους και στα ηχοχρώματα του παρελθόντος, με τους Βαγγέλη Βαρδάκη, Κωστή Αβυσσινό και Αστέρη Βαρβέρη.

Η Ιεράπετρα γίνεται σκηνή πολιτισμού

Για δύο εβδομάδες, η Ιεράπετρα μετατρέπεται σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Το θέατρο συναντά τη μουσική, την παράδοση, τη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες, δημιουργώντας έναν πολυδιάστατο θεσμό που φέρνει κοντά καλλιτέχνες και κοινό.

Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας δεν είναι μόνο μια σειρά παραστάσεων. Είναι μια μεγάλη γιορτή συνάντησης, δημιουργίας και πολιτισμού, με την Ιεράπετρα στο επίκεντρο.