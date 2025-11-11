Την αριστουργηματική νουβέλα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι «Η Ήμερη» (1876), σε μετάφραση του Λευτέρη Βογιατζή, παρουσιάζουν στο Θέατρο Σφενδόνη η Δανάη Καρούμπη και η Ανθή Κολέση. Μια ομάδα νέων ηθοποιών ζωντανεύει επί σκηνής το έργο του μεγάλου Ρώσου λογοτέχνη, φωτίζοντας με ευαισθησία και ένταση τα μυστικά της ανθρώπινης μοναξιάς, της αγάπης και της απώλειας.

Την πρωτότυπη μουσική της παράστασης υπογράφει ο The Boy, δημιουργώντας ένα καθηλωτικό ηχητικό τοπίο που συνοδεύει την ψυχική διαδρομή των ηρώων.

Οι παραστάσεις γνώρισαν θερμή ανταπόκριση από το κοινό, με αποτέλεσμα να προστεθούν δύο ακόμη τελευταίες ημερομηνίες:

17 & 18 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Σφενδόνη.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Ένας άνδρας σε απόγνωση επιχειρεί, μέσα από έναν καταιγιστικό μονόλογο σε πρώτο πρόσωπο, να ξετυλίξει το κουβάρι των αναμνήσεών του. Η γυναίκα του έχει μόλις θέσει τέλος στη ζωή της. Στο μυαλό του σαραντάχρονου ήρωα οι σκέψεις εναλλάσσονται με πυρετώδη ρυθμό, ενώ ένα βασανιστικό ερώτημα τον στοιχειώνει: «Γιατί;».

Η λογική συγχέεται με το συναίσθημα και εκείνος πασχίζει να κατανοήσει τι δεν λειτούργησε στο αρχικό σχέδιό του: παντρεύτηκε μια δεκαεξάχρονη κοπέλα, απλή, ήρεμη και ευγενική, με σκοπό να τη μεταμορφώσει στην ιδανική σύζυγο, σύντροφο της ζωής του. Ωστόσο, σύντομα το σχέδιο καταρρέει και ο γάμος οδηγείται στη διάλυση. Όταν πλέον είναι αργά, ο άνδρας αναρωτιέται:

«Δύο τη νύχτα. Τα μποτινάκια της εκεί, πλάι στο κρεβάτι, λες και την περιμένουν… Όχι, σοβαρά, αύριο όταν την πάρουν, τι θ’ απογίνω;».

Παίζουν: Μάρω Γκόρτσου, Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση, Νικηφόρος Κουγιουμτζόγλου, Λεωνίδας Μπακάλης, Γιώργος Μπουφίδης.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Λευτέρης Βογιατζής

Σκηνοθεσία: Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση

Βοηθοί Σκηνοθετών: Σίλια Μπισιώτη, Λαζάρια Φράγκου

Σκηνογράφος: Δάφνη Ηλιοπούλου

Επιμέλεια κίνησης: Έλσα Σίσκου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: The Boy

Φωτογραφίες: Karol Jarek

Κοστούμια: Ανθή Κολέση

Αφίσα: Ιωάννης Χαριτίδης

Οργάνωση και Εκτέλεση Παραγωγής: Εταιρεία Θεάτρου HËW

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Τελευταίες παραστάσεις: 17 & 18 Νοεμβρίου

Θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Ακρόπολη

