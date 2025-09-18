Την αριστουργηματική νουβέλα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι Η Ήμερη (1876), σε μετάφραση του Λευτέρη Βογιατζή, θα παρουσιάσουν για έξι μοναδικές παραστάσεις στο Θέατρο Σφενδόνη η Δανάη Καρούμπη και η Ανθή Κολέση. Μια ομάδα νέων ηθοποιών ζωντανεύει επί σκηνής το έργο του σπουδαίου Ρώσου λογοτέχνη. Την πρωτότυπη μουσική της παράστασης υπογράφει ο The Boy.
Λίγα λόγια για την υπόθεση:
Ένας άνδρας σε απόγνωση επιχειρεί, μέσα από έναν καταιγιστικό μονόλογο σε πρώτο πρόσωπο, να ξετυλίξει το κουβάρι των αναμνήσεών του. Η γυναίκα του έχει μόλις θέσει τέλος στη ζωή της. Στο μυαλό του σαραντάχρονου ήρωα οι σκέψεις εναλλάσσονται με πυρετώδη ρυθμό, ενώ ένα βασανιστικό ερώτημα τον στοιχειώνει: «Γιατί;».
Η λογική συγχέεται με το συναίσθημα και εκείνος πασχίζει να κατανοήσει τι δεν λειτούργησε στο αρχικό σχέδιό του: παντρεύτηκε μια δεκαεξάχρονη κοπέλα, απλή, ήρεμη και ευγενική, με σκοπό να τη μεταμορφώσει στην ιδανική σύζυγο, σύντροφο της ζωής του. Ωστόσο, σύντομα το σχέδιο καταρρέει και ο γάμος οδηγείται στη διάλυση. Όταν πλέον είναι αργά, ο άνδρας αναρωτιέται:
«Δύο τη νύχτα. Τα μποτινάκια της εκεί, πλάι στο κρεβάτι, λες και την περιμένουν… Όχι, σοβαρά, αύριο όταν την πάρουν, τι θ’ απογίνω;».
Σκηνοθετικό σημείωμα:
Με την παράστασή μας επιχειρούμε να προσεγγίσουμε τα ερωτήματα που γεννά η αυτοκτονία αυτής της γυναίκας. Στόχος μας είναι να δοθεί χώρος στην ιστορία και τα γεγονότα να αναδυθούν χωρίς την απαίτηση μιας οριστικής εξήγησης ή απάντησης. Ο ίδιος ο Ντοστογιέφσκι άλλωστε γράφει ένα έργο για την αυτοκτονία – φαινόμενο συχνό και αυξανόμενο εκείνη την εποχή στη Ρωσία – όχι για να την ερμηνεύσει, αλλά για να την αγγίξει.
— Κλείσε το παράθυρο.
— Γιατί;
— Θα κρυώσεις. Μ’ αγαπάς;
— Τι είναι αυτή η σκέψη;
— Μόνο πέντε λεπτά.
— Δηλαδή ένα κουταλάκι του γλυκού;
— Κλείσε το παράθυρο. Πού ήμουν όλο το χειμώνα;
— Ήμουν μαζί με την ψυχή μου εγώ;
— Μα είμαστε κιόλας στα μισά του Απρίλη!
— Το ακούτε;
— Όχι, σοβαρά, κλείσε το παράθυρο. Μ’ αγαπάς;
— Να περιμένουμε να ξημερώσει η μέρα;
Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση
Συντελεστές:
Μετάφραση: Λευτέρης Βογιατζής
Σκηνοθεσία: Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση
Βοηθοί Σκηνοθετών: Σίλια Μπισιώτη, Λαζάρια Φράγκου
Σκηνογράφος: Δάφνη Ηλιοπούλου
Επιμέλεια κίνησης: Έλσα Σίσκου
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: The Boy
Φωτογραφίες: Karol Jarek
Κοστούμια: Ανθή Κολέση
Αφίσα: Ιωάννης Χαριτίδης
Οργάνωση και Εκτέλεση Παραγωγής: Εταιρεία Θεάτρου HËW
Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη
Παίζουν: Μάρω Γκόρτσου, Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση, Νικηφόρος Κουγιουμτζόγλου, Λεωνίδας Μπακάλης, Γιώργος Μπουφίδης
Ευχαριστούμε για τη πολύτιμη στήριξη και βοήθειά τους, την Εύη Σαουλίδου και την Ειρήνη Λεβίδη.
Πληροφορίες:
Πρεμιέρα 27/10
Για 6 παραστάσεις
Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Τιμές εισιτηρίων:
Προπώληση:Η Ήμερη | Εισιτήρια online! | More.com
Διάρκεια: 105 λεπτά
Θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Ακρόπολη