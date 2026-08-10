Η 29χρονη Ζαϊνάμπ Τζίβα έκλεψε τις εντυπώσεις του κοινού που βρισκόταν στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «The Odyssey», του Christopher Nolan.

Ωστόσο, δεν συγκλονίστηκε μόνο το κοινό, αλλά και την ηθοποιό η οποία στην ταινία υποδύεται την θεά Αθηνά, την Zendaya. «Απλώς πέρασε και με είδε εκεί. Έμεινε άναυδη, το ίδιο κι εγώ», είπε η Ζαϊνάμπ στο BBC.

Το βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου – Η star εντυπωσιάζεται από το σύνολο της influencer :

«Κοιταζόμασταν στα μάτια για ένα λεπτό, κι εκείνη μου είπε: Θεέ μου, απίστευτο, απίστευτο, και μετά απλώς έφυγε», συμπλήρωσε η 29χρονη, της οποίας το φόρεμα εντυπωσίασε την ηθοποιό.

«Είμαι ακόμα σε σοκ, η σκέψη και μόνο ότι πρόσεξε το σύνολό μου με ξετρέλανε», είπε χαρακτηριστικά η Ζαϊνάμπ. Η αλληλεπίδραση αυτή έγινε viral, συγκεντρώνοντας 19 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και το τηλέφωνο της 29χρονης «πήρε φωτιά».

H ανάρτηση της influencer που συγκέντρωσε χιλιάδες likes:

Ενώ η Zendaya «κυριαρχεί» στα κόκκινα χαλιά με την υψηλή ραπτική του «method dressing», κατά το οποίο οι stars προσαρμόζουν τα ρούχα τους στη θεματολογία της ταινίας, η Ζαϊνάμπ ίσως αποδεικνύει ότι οι ανεξάρτητοι δημιουργοί περιεχομένου, όπως η ίδια, μπορούν να ανταγωνιστούν επάξια το Χόλυγουντ.