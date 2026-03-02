Η πολυαναμενόμενη συνεργασία της Sonar Music και του ιδιοκτήτη της, Αντρέα Γιατράκου με τη διεθνώς αναγνωρισμένη ερμηνεύτρια, Ishtar είναι πλέον γεγονός.

Η ξεχωριστή επανεκτέλεση του θρυλικού «Frozen» της Madonna, σε Αραβικά και Γαλλικά, είναι τώρα διαθέσιμη στο κοινό, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για την ελληνική δισκογραφία.

Όταν ένας Έλληνας, βραβευμένος με Grammy παραγωγός – γνωστός για το ιδιαίτερο «signature sound» του – συναντά μια φωνή παγκόσμιου βεληνεκούς, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να ξεχωρίζει.

Η νέα αυτή κυκλοφορία ενώνει πολιτισμούς και μουσικές επιρροές, δίνοντας νέα πνοή σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της διεθνούς ποπ σκηνής.

Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει παράλληλα τη δυναμική πορεία της Sonar Music, μιας ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας που εκπροσωπεί σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Μακρόπουλος, ο Σταμάτης Γονίδης και ο Βασίλης Δήμας, καθώς και άλλους αξιόλογους ερμηνευτές.

Πλέον, η σύμπραξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μια σημαντική είδηση — αποτελεί μια επίσημη κυκλοφορία με διεθνή προοπτική, που τοποθετεί την ελληνική παραγωγή στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η Ishtar έχει στο ενεργητικό της τεράστιες επιτυχίες όπως τα τραγούδια”C’est La Vie”, “Last Kiss”, “Habibi (Sawah)” και πολλά άλλα ακόμη.

Θεωρείται ως μια από τις πιο δημοφιλείς ερμηνεύτριες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, έχοντας κυκλοφορήσει πολυάριθμα άλμπουμ, τόσο με τους Alabina όσο και ως σόλο καλλιτέχνις.