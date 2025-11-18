Σε σκηνικό γοτθικού τρόμου μετατρέπεται η Ελλάδα καθώς αυτές τις ημέρες αρχίζουν τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας «Sound of Silence», η οποία αφηγείται μια αληθινή ιστορία μαζικών δολοφονιών μοναχών στην Ελλάδα.

Τοποθετημένο στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1970, το «Sound of Silence» («Ήχος της Σιωπής») είναι εμπνευσμένο από την ιστορία της ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη, η οποία πιστεύεται ότι είναι η γυναίκα μαζική δολοφόνος με τα περισσότερα θύματα τον 20ό αιώνα.

Η υπόθεση της ταινίας θέλει την Alice, «μια νεαρή Αμερικανίδα ταξιδιώτη, να κατασκηνώνει σε μια απομονωμένη παραλία με άλλους χίπηδες, ενώ η Cristina εργάζεται στην μοναδική ταβέρνα που βρίσκεται κοντά.

Ένα βράδυ, το κάμπινγκ των χίπηδων δέχεται έφοδο από την τοπική Αστυνομία. Τα κορίτσια γλιτώνουν από την έφοδο, αλλά η Cristina είναι τραυματισμένη και πρέπει να βρουν καταφύγιο. Το πλησιέστερο καταφύγιο είναι ένα απομακρυσμένο μοναστήρι. Αλλά αυτό που τις περιμένει μέσα δεν είναι καταφύγιο – μόνο μια αίρεση θανάτου με επικεφαλής μια αδίστακτη ηγουμένη», αναφέρει η σύνοψη της ταινίας.

«Το “Sound of Silence” είναι ένα από εκείνα τα σενάρια που σου προκαλούν ανατριχίλα, και καθώς γυρίζεις τις σελίδες, σκέφτεσαι: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό συνέβη πραγματικά!». Για τους λάτρεις του είδους, αυτό θα είναι κάτι που πρέπει να δουν σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Nicolas Brigaud-Robert, συν-διευθύνων σύμβουλος της παραγωγού εταιρείας Playtime.

Η σκηνοθέτης Joyce A. Nashawati (“Blind Sun”) ανέφερε ότι «εντυπωσιάστηκα όταν η σεναριογράφος μου έφερε την αληθινή ιστορία της Μαριάμ Σουλακιώτη, μιας ηγουμένης που «εξάγνισε» περισσότερους από 300 ακόλουθους μέσω βάναυσων τελετουργιών».

Η σκηνοθέτης επισημαίνει ότι το Μοναστήρι βρισκόταν μόλις μία ώρα μακριά από την παραθαλάσσια πόλη όπου μεγάλωσε στην Ελλάδα. «Ελπίζω να ταξιδέψω το κοινό σε μια έντονη συναισθηματική διαδρομή καθώς θα παρακολουθούν δύο ιδεαλιστικά νεαρά κορίτσια να ταξιδεύουν μέσα σε έναν ανεστραμμένο κόσμο», είπε.

Ο παραγωγός της ταινίας, Thomas Jacquey, δηλώνει «ενθουσιασμένος για αυτό το άγριο και στοιχειωτικό σενάριο, που ζωντανεύει μέσα από ένα τολμηρό καστ και υπόσχεται μια άγρια ​​γοτθική επιβίωση, τόσο οπτικά εντυπωσιακή όσο και τρομακτική».

Οι ανερχόμενες ηθοποιοί Millie Brady («I See Buildings Fall Like Lightning») και Elsa Lekakou («Killerwood») ηγούνται του καστ. Τα γυρίσματα θα γίνονται κυρίως στα αγγλικά με μερικούς ελληνικούς διαλόγους.

Η ιστορία της Μαριάμ Σουλακιώτη

Η Μαριάμ Σουλακιώτη ή Μαριάμ Σουλακιώτου, η οποία έγινε γνωστή στον Τύπο με το προσωνύμιο «Η Γυναίκα Ρασπούτιν», ήταν Ελληνίδα παλαιοημερολογίτισσα μοναχή, ηγούμενη της Μονής Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσας στην Κερατέα, καταδικασμένη κατά συρροή δολοφόνος και απατεώνισσα, η οποία έδρασε μεταξύ 1939 και 1950.

Υπήρχαν καταγγελίες ότι προσηλύτιζε κόσμο με σκοπό την οικειοποίηση ξένων περιουσιών αλλά και για βασανιστήρια που γίνονταν μέσα στη Μονή, για θανάτους από φυματίωση. Πολλοί την αποκαλούσαν «γυναικείο σατανά» που εκμεταλλεύεται το θρησκευτικό πάθος των μοναχών για να αποκτήσει τεράστια περιουσία.

Οι κατηγορίες που αντιμετώπισε -μαζί με άλλες μοναχές και μοναχούς- περιελάμβαναν: ανθρωποκτονία, απάτη, πλαστογραφία διαθήκης, εκβιασμός και βασανιστήρια, με την Σουλακιώτη να λαμβάνει το πιο αυστηρό κατηγορητήριο. Αν και αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, καταδικάστηκε και πέθανε στις φυλακές Αβέρωφ.

Πηγή: ΕΡΤ