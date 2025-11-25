Μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό κέντρο πολιτισμού το ιστορικό συγκρότημα των π. Στρατιωτικών Αρτοποιείων στη Λάρισα. Το Υπουργείο Πολιτισμού, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους (ΠΕΠ «Θεσσαλία» – ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 900.000€), αναβαθμίζει τις υποδομές και δημιουργεί το Μουσείο του Λόφου του Φρουρίου.

Σε έκταση 3,5 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 700 τ.μ. θα είναι εκθεσιακοί χώροι, το μουσείο αυτό θα είναι εξ ολοκλήρου ψηφιακό, με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και υποδομές για τους επισκέπτες του παρακείμενου αρχαίου θεάτρου. Η νέα χρήση του χώρου αναδεικνύει την ιστορική διάρκεια της περιοχής. Σε συνδυασμό με τα γειτονικά μνημεία (αρχαίο θέατρο, Μπεζεστένι, Άγιος Αχίλλειος), τα π. Στρατιωτικά Αρτοποιεία συνθέτουν ένα ενιαίο αφήγημα, ένα «Μουσείο χωρίς τοίχους», που επιτρέπει στον επισκέπτη να βιώσει τη συνεχή κατοίκηση και χρήση του Λόφου ανά τους αιώνες.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Το ιστορικό συγκρότημα των πρώην Αρτοποιείων βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Λάρισας, σε άμεση γειτνίαση και επικοινωνία με το Α’ αρχαίο θέατρο, το Μπεζεστένι και τη βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Η αποκατάσταση και η επανάχρησή του συγκροτήματος εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού για ανάδειξη του συνόλου των ιστορικών φάσεων του κέντρου της Λάρισας. Με αφετηρία τη διαχρονική σημασία του Λόφου της Λάρισας,ως κέντρου κατοίκησης, θρησκευτικής ζωής, εμπορίου και στρατιωτικής οργάνωσης, το Μουσείο επιδιώκει να αναδείξει τις πολλαπλές χρήσεις του χώρου από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, μέσα από μια καινοτόμο ψηφιακή αφήγηση, προσβάσιμη και συμπεριληπτική. Η αποκατάσταση των π. Στρατιωτικών Αρτοποιείων και η επανάχρησή τους ως “Μουσείο του Λόφου”, αποτελεί το δεύτερο βήμα για την αποκατάσταση της ιστορικής διαχρονίας της Λάρισας, μετά και από την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου. Το Μουσείο αφηγείται την ιστορία του Λόφου του Φρουρίου, ενός χώρου που συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη πόλη. Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την ανασκαφική διαδικασία, μέσα από τα μάτια των αρχαιολόγων, το παρελθόν και το παρόν του τόπου, μέσα από τις ιστορίες ατόμων που έζησαν ή έδρασαν στη Λάρισα σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές.Θα δουν όψεις της πόλης σε διαφορετικές εποχές, σε σύνδεση του Μουσείου με τον περιβάλλοντα χώρο του Λόφου. Η προσβασιμότητα και η συμπερίληψη αποτελούν βασικές αρχές του σχεδιασμού της έκθεσης, ώστε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών -άτομα με κινητικές, οπτικές, ακουστικές ή νοητικές δυσκολίες- να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Παράλληλα, η εγκατάσταση βοηθητικών χώρων για τη λειτουργία του αρχαίου θεάτρου, αναβαθμίζει το μνημείο και υποστηρίζει την επανάχρησή του».

Η μουσειολογική πρόταση αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού Μουσείου αξιοποιώντας την ιστορική κληρονομιά, το αρχαιολογικό και ιστορικό υλικό, και τις ψηφιακές τεχνολογίες για μια βιωματική και διαδραστική εμπειρία. Όσον αφορά στη μουσειακή αφήγηση και στη διάρθρωση της έκθεσης, ακολουθείται μια νοηματική κατεύθυνση, η οποία δομείται, ως εξής: Στην εισαγωγή περιέχεται η ιστορική εξέλιξη του Λόφου, ενώ γίνεται αναφορά και παρουσίαση της καθημερινότητας και των ιστοριών των ανθρώπων, εξερεύνηση της αρχαιολογικής ανακάλυψης, της σύνδεσης παρελθόντος-παρόντος μέσα από ηχητικά περιβάλλοντα, καταλήγοντας στην ανάδειξη του οικονομικού και στρατιωτικού ρόλου της Λάρισας. Το Μουσείο στοχεύει να λειτουργήσει ως πολιτιστικός κόμβος, που συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη ζωή της πόλης, ενισχύοντας τη σχέση του κοινού με την ιστορική μνήμη και την τοπική ταυτότητα.

Το Μουσείο του Λόφου του Φρουρίου Λάρισας θα στεγαστεί στα πρώην στρατιωτικά αρτοποιεία της πόλης, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και μισθωμένα, από το 2023, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το συγκρότημα βρίσκεται στον μοναδικό λόφο της Λάρισας, στη θέση της αρχαίας Ακρόπολης, δίπλα στο Α’ αρχαίο θέατρο, όμορο και σε άμεση επικοινωνία μαζί του. Αποτελείται από ένα λιθόκτιστο κτήριο (Α1), του 19ου αιώνα, πιθανώς παλιά οθωμανική πυριτιδαποθήκη και ένα πλινθόκτιστο (Α2), τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα, παλιό στρατιωτικό αρτοποιείο. Το συγκρότημα αποτελεί τεκμήριο της στρατιωτικής λειτουργίας του χώρου, από τις αρχαιότερες που σώζονται στη Θεσσαλία και χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό αρτοποιείο, έως το 1977. Το 1979 παραχωρήθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία αποκτώντας αποθηκευτικές και εργαστηριακές χρήσεις. Διατηρεί αυθεντικά μορφολογικά χαρακτηριστικά της εποχής και είναι το χαρακτηρισμένο αρχαίο μνημείο.

Πηγή: ΥΠΠΟ

Επιμέλεια: Σπυριδωνία Κρανιώτη