Η Ήβη Αδάμου επιστρέφει δυναμικά με το νέο της video clip για το τραγούδι «Λέει Λέει Λέει», παρουσιάζοντας κάτι διαφορετικό και απόλυτα αυθεντικό. Το βίντεο λειτουργεί σαν ένα all day experience, καταγράφοντας μια ολόκληρη ημέρα από τη ζωή της, μακριά από στημένα concept και κοντά στην πραγματικότητα.

Η κάμερα ακολουθεί την Ήβη από τη στιγμή που προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Αθήνας και μας μεταφέρει σε κάθε στάδιο της καθημερινότητάς της: την προετοιμασία, τις πρόβες, τις στιγμές με τους χορευτές, τη φωτογράφιση, τη μεγάλη της συναυλία, αλλά και την προετοιμασία πριν τη βραδινή της εμφάνιση στο Fantasia Live, όπου εμφανίζεται στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου. Όλα δοσμένα με χιούμορ, αυθορμητισμό και έντονο παρεΐστικο κλίμα.

Το video clip, σε σκηνοθεσία του Bodega, αποτελεί μια αληθινή «κλεφτή» ματιά πίσω από τα φώτα, εκεί όπου η δουλειά, η δημιουργία και η καθημερινότητα συνυπάρχουν.

Η ανάρτησή της στο instagram

Το «Λέει Λέει Λέει», που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις και γίνεται trend στα social media, αποκτά μέσα από το video clip μια ακόμα πιο ζωντανή και προσωπική διάσταση.

Το single κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες από την Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.