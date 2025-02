Μετά τις απανωτές επιτυχίες και τις συνεχόμενες «κορυφές» σε streams, προβολές και charts και airplay, η Ήβη Αδάμου, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας της, διασκευάζει το τραγούδι «Φεύγω για Μένα» και το αφιερώνει σε όλες τις καταπιεσμένες ψυχές.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1996 από τον Γιώργο Μαζωνάκη σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Πάνου Φαλάρα. Σήμερα, 29 χρόνια μετά, η Ήβη Αδάμου διασκευάζει το τραγούδι και με τη δική της ξεχωριστή ερμηνεία του δίνει νέα πνοή.

Μια ξεχωριστή αφιέρωση… Μάλιστα, στο βίντεο που ανήρτησε, φαίνεται να κρατάει μια εφημερίδα, στην οποία πάνω έχει γράψει με κόκκινο χρώμα «If you are in a relationship that makes you feel broken, you should leave» δηλαδή «Αν βρίσκεσαι σε σχέση που σε κάνει να νιώθεις διαλυμέν@ καλύτερα να φύγεις…»

Πρόκειται για ένα ηχηρό μήνυμα για όλες αυτές τις ψυχές που ζουν καθημερινά καταπιεσμένες, είτε αυτό είναι μια σχέση, είτε μια οποιαδήποτε άλλη κατάσταση και αναζητούν την ελπίδα. «Φεύγω για μένα να νιώσω καλά, έχω να κάνω ακόμα πολλά. Φεύγω για μένα προτού τρελαθώ, θέλω να ζω…». Γιατί κάποιες φορές αν θέλεις να ζήσεις πρέπει να φύγεις, όσο δύσκολο κι αν φαντάζει αυτό στην αρχή…

Μάλιστα το συγκεκριμένο βίντεο έχει συγκεντρώσει σε λιγότερο από 4 ημέρες 500.000 προβολές και 30.000 αλληλεπιδράσεις!

Παράλληλα, η Ήβη Αδάμου, μετά την ολοκλήρωση της άκρως επιτυχημένης εμφάνισής της στο VOGCLUB μαζί με τον Πέτρο Ιακωβίδη, σχεδιάζει τα επόμενά της βήματα και… έχει πολλές εκπλήξεις για εμάς!

