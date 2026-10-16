Η Σίνθια Ερίβο κατά τη διάρκεια της συναυλίας της με τίτλο «Let Me Sing to You» στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες μοιράστηκε μερικά πολύ ευχάριστα νέα με το κοινό της. Το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, η πολυβραβευμένη ηθοποιός και τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι η Κάιλι Μινόγκ, ο Τζόναθαν Γκροφ και η Κάθριν Τέιτ θα συμμετάσχουν μαζί της στην πρωτότυπη μουσική κωμωδία κινούμενων σχεδίων των Warner Bros. Animation/Locksmith με τίτλο «Bad Fairies».

Σε σκηνοθεσία των Μέγκαν Νικόλ Ντόνγκ και Ολιβιέ Σταφυλάς, το μιούζικαλ θα αφηγείται τις περιπέτειες μιας απολαυστικά ανατρεπτικής συμμορίας νεράιδων στο Λονδίνο που προκαλούν χάος στον κόσμο τους. Το σενάριο υπογράφει η Ντέμπορα Φράνσις-Γουάιτ. Η Κάιλι Μινόγκ θα δανείσει τη φωνή της στη Chowder τη Μάγισσα-Γάτα, ο Τζόναθαν Γκροφ στον Robin Goodfellow και η Κάθριν Τέιτ στη Νεράιδα-Νονά. Η Σίνθια Ερίβο θα ηγηθεί του καστ έχοντας τον ρόλο της Jayne Staplegun, μιας νεράιδας που πυροδοτεί μια ολόκληρη επανάσταση στο μαγικό της σύμπαν. Αφού έδωσε μια πρώτη γεύση από την ορχηστρική διασκευή του τραγουδιού «Hard to Believe» που ερμηνεύει η ηρωίδα της, η σταρ του «Wicked» κατέβηκε από τη σκηνή και αγκάλιασε την Κάιλι Μινόγκ. «Είμαι ενθουσιασμένη που συμμετέχω στο «Bad Fairies», δίπλα στην εκπληκτική Σίνθια Ερίβο, τον Τζόναθαν Γκροφ και ένα τόσο σπουδαίο καστ», είπε η Αυστραλή σταρ της ποπ, σύμφωνα με το Deadline. «Και το να υποδύομαι ταυτόχρονα μια γάτα και μια μάγισσα; Είναι λίγο μαγικό, λίγο σκανδαλιάρικο και πάρα πολύ διασκεδαστικό», συμπλήρωσε.

Την πρωτότυπη μουσική και τα τραγούδια συνθέτουν το βραβευμένο με Tony δίδυμο Τόμπι Μάρλοου και Λούσι Μος, σε συνεργασία με την Ιζαμπέλα Σάμερς των Florence + The Machine και υπό την επίβλεψη του Ίαν Έιζεντραθ. Το φωνητικό καστ συμπληρώνουν οι Σεράνα Σου-Λινγκ Μπλις, Τζέιμς Άκαστερ, Ντι Μπράντλεϊ Μπέικερ και Ncuti Gatwa. Το «Bad Fairies» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 21 Μαΐου 2027.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ