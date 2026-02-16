Μια ιστορική και βαθιά συγκινητική βραδιά έζησε η Καλαμαριά με την υποδοχή στο εμβληματικό Remezzo του σπουδαίου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, ενός «παγκόσμιου Έλληνα και μιας φωνής που εδώ και δεκαετίες διαπερνά σύνορα, γλώσσες και εποχές», όπως τόνισε η Δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου.

Νέοι άνθρωποι, άνθρωποι του θεάτρου και του κινηματογράφου, εκπρόσωποι του πολιτικού και πνευματικού κόσμου, και δεκάδες πολίτες γέμισαν ασφυκτικά τον ιστορικό χώρο, έχοντας τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουν από τον ίδιο τον δημιουργό βιώματα και σκέψεις από τη μακρά διαδρομή του στην τέχνη και τη ζωή.

Η δήμαρχος καλωσόρισε τον Κώστα Γαβρά σε έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος για την Καλαμαριά, όπου στο παρελθόν ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης ο Μίκης Θεοδωράκης. Αναφέρθηκε στη διαχρονική σύνδεση του έργου του σκηνοθέτη με τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι υπηρέτησε το πολιτικό σινεμά στάθηκε στο πλευρό των πολιτών και όχι της εξουσίας.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και της πόλης παρέδωσε στον σκηνοθέτη ένα συμβολικό δώρο, ένα καραβάκι, την Αργώ, σύμβολο του Δήμου Καλαμαριάς, μαζί με ένα σημείωμα που έγραφε «Σκηνοθετώντας την Ιστορία φωτίσατε συνειδήσεις», με την ευχή να τον συντροφεύει στα επόμενα ταξίδια του, στην τέχνη και στον κόσμο, ως μήνυμα ευγνωμοσύνης εκ μέρους της Καλαμαριάς.

Στον λόγο της, η κ. Αράπογλου στάθηκε επίσης στις σύγχρονες διεκδικήσεις του Δήμου για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της παραλιακής ζώνης, της Μαρίνας της Αρετσούς, επισημαίνοντας πως η θάλασσα της Καλαμαριάς αποτελεί στοιχείο ταυτότητας και συλλογικού μέλλοντος και πως η αξιοποίηση του Remezzo ως χώρου πολιτισμού, γνώσης και ανοιχτής κοινωνικής ζωής εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική επιλογή.

«Ο πολιτισμός είναι πράξη δημοκρατίας» είπε η δήμαρχος Καλαμαριάς.

Συγκινημένος ο Κώστας Γαβράς ευχαρίστησε θερμά για την τιμή, υπογράμμισε πως μόνο μέσα από τη συζήτηση, την ελεύθερη έκφραση σύγχρονων σκέψεων και την πολιτιστική ανταλλαγή μπορούν οι κοινωνίες να βρουν δρόμους συνεννόησης και προόδου. «Κάθε γενιά αισθάνεται την ανάγκη να αλλάξει τον κόσμο. Αυτό όμως προϋποθέτει παιδεία, πολιτισμό και ζωντανούς χώρους πολιτισμού, όπως αυτός που βρισκόμαστε σήμερα, το Remezzo όπου οι διαφορετικές φωνές μπορούν να συναντηθούν και να συνδιαμορφώσουν το κοινό μέλλον» τόνισε.

Στη διάρκεια της βραδιάς οι καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς και η Παιδική και Νεανική Χορωδία του Δήμου Καλαμαριάς ερμήνευσαν επιλεγμένα παιδικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ έγινε μια ουσιαστική και ανοιχτή συζήτηση για το σινεμά και τη διαδρομή του Κώστα Γαβρά, με συντονιστή τον σκηνοθέτη Στέργιο Μήττα. Η συζήτηση ανέδειξε κομβικούς σταθμούς της πορείας του Κώστα Γαβρά, τη σχέση του με την Ιστορία και τη βαθιά του πίστη ότι ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο ελευθερίας, στοχασμού και δημοκρατικής εγρήγορσης.

Η Καλαμαριά με την ξεχωριστή εκδήλωση προς τιμήν του Κώστα Γαβρά επιβεβαίωσε ότι παραμένει μια πόλη μνήμης και διεκδίκησης, μια πόλη που επενδύει στον πολιτισμό ως θεμέλιο δημοκρατίας και συλλογικού μέλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ