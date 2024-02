Η Κάντας Μπάσνελ, η Αμερικανίδα συγγραφέας το έργο της οποίας αποτέλεσε έμπνευση για τη δημοφιλή σειρά “Sex and the City”, είναι απολύτως χαλαρή σχετικά με το φλερτ και δεν υποφέρει καν από άγχος να βγει στη σκηνή, καθώς παρουσιάζει το δικό της σόου σε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Δεν έχω πολλή ένταση ή τίποτα τέτοιο. Απλά μου είναι πολύ φυσικό», δήλωσε η 65χρονη στο Reuters, την παραμονή μιας σειράς εμφανίσεων στη βρετανική σκηνή, στο πλαίσιο της περιοδείας της “True Tales of Sex, Success and SEX AND THE CITY”.

Η ίδια λέει πως το σόου της, το οποίο έχει ήδη παρουσιάσει στη Νέα Υόρκη, αποκαλύπτει πώς εκείνη επινόησε την Κάρι Μπράντσο, την ηρωίδα της τηλεοπτικής σειράς “Sex and the City”, που ενσάρκωσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η δημοφιλής σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και βασίστηκε στη στήλη της Μπάσνελ σε μια εφημερίδα και στο βιβλίο της.

Ακολούθησαν δύο ταινίες, όπως και η τηλεοπτική σειρά “And Just Like That”.

Αναλογιζόμενη τη μακροχρόνια κωμική γοητεία των Μπράντσο και των φανταστικών φίλων της Σαμάνθα (Κιμ Κατράλ), Μιράντα (Σύνθια Νίξον) και Σάρλοτ (Κριστίν Ντέιβις) όπως και τις πολλές ρομαντικές περιπέτειές τους, η Μπάσνελ είπε πως η ανεξαρτησία είναι αυτό που εκτιμάει περισσότερο.

Ήταν παντρεμένη για 10 χρόνια με τον χορευτή Τσαρλς Άσκεγκαρντ. Χρόνια μετά τον χωρισμό τους, η Μπάσνελ δηλώνει σήμερα πως χρησιμοποιεί εφαρμογές γνωριμιών, ωστόσο δεν την νοιάζει εάν θα συναντήσει κάποιον.

«Δεν επιδιώκω να παντρευτώ και να κάνω παιδιά, επομένως είμαι πολύ χαλαρή με αυτό», τόνισε.

«Νιώθω πραγματικά τεράστια ευγνωμοσύνη που μπορώ να ζω μια ανεξάρτητη ζωή και να συνεχίζω (να στέλνω) το πολύ σημαντικό μήνυμα προς τις γυναίκες, το οποίο είναι να είστε ανεξάρτητες και να είστε εσείς οι ίδιες ο δικός σας Mr. Big», επισήμανε, αναφερόμενη στον σύντροφο της Κάρι Μπράντσο, τον οποίο υποδύθηκε ο ηθοποιός Κρις Νοθ.

Το βρετανικό κοινό θα ακούσει για εκείνον και τους άλλους χαρακτήρες της Μπάσνελ από την Παρασκευή, που ξεκινά τις εμφανίσεις της από το Σαουθάμπτον.