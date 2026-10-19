Στην περίφημη διεθνή εικαστική διοργάνωση Moderne Art Fair Paris, που πραγματοποιείται στο κέντρο του Παρισιού και στη φημισμένη Place de la Concorde από τις 22-25 Οκτωβρίου συμμετέχει η γκαλερί Kapopoulos Fine Arts, εκπροσωπώντας σημαντικούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, παγκόσμιου βεληνεκούς.

Πρόκειται για μια κορυφαία, ετήσια διεθνής έκθεση τέχνης και design που πραγματοποιείται στο Παρίσι, με επίκεντρο τη μοντέρνα τέχνη, τη σύγχρονη τέχνη και το design. Στήνεται σε προσωρινά περίπτερα στην εμβληματική Place de la Concorde (Πλατεία Κονκόρντ) στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού. Φέτος θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026.

Η γκαλερί Kapopoulos Fine Arts, η οποία παρακολουθεί εδώ και χρόνια τις εξελίξεις και τις τάσεις στη διεθνή αγορά δίνει δυναμικά το παρών, σε μια σημαντική διοργάνωση για την παγκόσμια τέχνη, στην οποία συμμετέχουν περί τις 60 γαλλικές και διεθνείς γκαλερί, παρουσιάζοντας έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, αναγνωρισμένων καλλιτεχνών του 20ού αιώνα, ανερχόμενα ταλέντα, καθώς και έπιπλα και αντικείμενα design.

Ειδικότερα οι καλλιτέχνες, έργα των οποίων θα τοποθετήσει στο περίπτερό της αρ. 222Β στο τμήμα Contemporary Art Section, στη Moderne Art Fair Parisείναι οι: Άγγελος, Αλέκος Φασιανός, Carole Feuerman, Erro Gudmundur, Takis, Antonio Segui, Pavlos. Όλοι οι παραπάνω καλλιτέχνες συνδέονται στενά με την γκαλερί Kapopoulos FineArts, η οποία εκπροσωπεί τους ξένους καλλιτέχνες στη χώρα μας, ενώ οι Έλληνες έχουν αναπτύξει έργο που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

Γενικότερα η Moderne Art Fair Paris λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για συλλέκτες, λάτρεις της τέχνης, καλλιτέχνες και επαγγελματίες της αγοράς, από όλο τον κόσμο, προσφέροντας παράλληλα ειδικές εκθέσεις και συνεργασίες, όπως με πολιτιστικούς φορείς και ινστιτούτα.

Moderne Art Fair Paris

Temporary pavilions,

Place de la Concorde, 75008 Paris/Παρίσι

Ανοιχτή στο κοινό:

Πέμπτη 22- Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

11:00 π.μ. 8:00 μ.μ.

Κυριακή ως τις 6:00 μ.μ.