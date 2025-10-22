Στενότατη φίλη του Διονύση Σαββόπουλου, ήταν η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία μάλιστα βρέθηκε στο πλευρό του κοσμαγάπητου «Νιόνιου», μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του.

Η κυρία Σακελλαροπούλου περιέγραψε συγκινημένη τις τελευταίες ώρες του σπουδαίου τραγουδοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες (21/10) σε ηλικία 81 ετών.

«Ήταν πολύ γλυκός και ήρεμος», ανέφερε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του Mega «Morning Point», ενώ δε παρέλειψε να αναφερθεί και στη φιλία της με τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

«Με αποκαλούσε την καινούργια παιδική του φίλη» είπε η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας, εξιστορώντας στιγμές που έζησε μαζί του και θα κρατά στη μνήμη της για πάντα.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αποκάλεσε τον αείμνηστο «Νιόνιο» ως «ένα μοναδικό φαινόμενο που δεν θα επαναληφθεί, ως ένα δώρο για την Ελλάδα» και επεσήμανε πως «εμείς του ‘60, οι εκδρομείς ταυτιστήκαμε μαζί του».