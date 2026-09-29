Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, με επίκεντρο την προσφορά και την αλληλεγγύη πραγματοποιήθηκε, χθες (28/9), στο κατάμεστο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, στο πλαίσιο της μεγάλης ετήσιας φιλανθρωπικής συναυλίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, με τα έσοδα να διατίθενται για την ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Το κοινό που βρέθηκε στο Βεάκειο είχε την ευκαιρία να απολαύσει την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία παρουσίασε αγαπημένα τραγούδια , δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή και κεφάτη ατμόσφαιρα. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η κοινή εμφάνιση της ερμηνεύτριας με την Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, σε μια μουσική συνύπαρξη και το τραγούδι “Δι’ ευχών”, δίνοντας ιδιαίτερο χρώμα στην έναρξη της συναυλίας.

Στη συναυλία συμμετείχε επίσης ο Γιάννης Φακίνος ενώ η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς συνέβαλε με την παρουσία της στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα αισιόδοξης ατμόσφαιρας.

Η εκδήλωση είχε ως βασικό στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών και φιλανθρωπικών δράσεων της Μητρόπολης, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την καθημερινή σίτιση και την ευρύτερη στήριξη ανθρώπων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η φιλανθρωπική συναυλία αποτέλεσε παράλληλα μια ευκαιρία συνάντησης και ψυχαγωγίας με τη μουσική να λειτουργεί ως μέσο έκφρασης της κοινωνικής αλληλεγγύης και της έμπρακτης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Την εκδήλωση παρουσίασαν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.