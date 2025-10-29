Γεμάτο δράση και αγωνία υπόσχεται να είναι το «Wildcat», το νέο θρίλερ σε σκηνοθεσία Τζέιμς Ναν, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Κέιτ Μπέκινσεϊλ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας πρώην μυστικών πρακτόρων που επανενώνεται για να πραγματοποιήσει μια απεγνωσμένη και επικίνδυνη ληστεία, με στόχο να σώσει την ζωή ενός οκτάχρονου κοριτσιού. Τα δικαιώματα διανομής εξασφάλισε η νέα αμερικανική εταιρεία Aura Entertainment.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι Λιούις Ταν και Τσαρλς Ντανς ενώ το σενάριο του Ντόμινικ Μπερνς ενώ το καστ περιλαμβάνει και τους Τομ Μπένετ, Άλις Κριτζ, Έντμουντ Κίνγκσλεϊ και Ματ Γουίλις.

Οι Τζέιμς Χάρις, Κρίστιαν Μέρκιουρι και Μαρκ Λέιν είναι μεταξύ των παραγωγών.

«Το ‘Wildcat’ διευρύνει τα όρια της δράσης. Με επικεφαλής την απίστευτη Κέιτ Μπέκινσεϊλ, η ταινία είναι γεμάτη με σκηνές υψηλών οκτανίων που θα καθηλώσουν το κοινό», ανέφερε στο Deadline ο διευθύνων σύμβουλος της Aura Entertainment, Μαρκ Γκόλντμπεργκ.

Το «Wildcat» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου.

