Στη σκηνή Lyttelton του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου σηκώνει αυλαία στις 19 Αυγούστου μία από τις πλέον αναμενόμενες παραστάσεις της χρονιάς.

Μετά τη συνεύρεσή τους στην ταινία «Tár», η Κέιτ Μπλάνσετ και η Νίνα Χος συμπράττουν ξανά, πρωταγωνιστώντας στο «Electra/Persona».

Η παραγωγή, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Αυστραλού Μπένεντικτ Άντριους, φιλοδοξεί να συνδέσει δύο έργα γραμμένα με διαφορά άνω των δύο χιλιετιών:

την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή και την «Persona» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν (1966).

Πρόκειται για την πρώτη θεατρική συνεργασία των δύο ηθοποιών, σε ένα εγχείρημα που εξετάζει την έννοια της ταυτότητας και το σημείο όπου ο πραγματικός εαυτός συγχέεται με το ρόλο.

«Ποιος ρόλος τελικά σε διέλυσε;»

Το κεντρικό ερώτημα «Ποιος ρόλος τελικά σε διέλυσε;» καθορίζει τη δραματουργία, με την Ηλέκτρα εγκλωβισμένη στο πένθος και την οργή, και την ηθοποιό Ελίζαμπετ της Persona να βυθίζεται στη σιωπή την ώρα που ερμηνεύει τη σοφόκλεια ηρωίδα. Μετά την κατάρρευσή της, αποσύρεται και η νοσοκόμα Άλμα αναλαμβάνει τη φροντίδα της.

Το παιχνίδι των ταυτοτήτων επεκτείνεται απευθείας στη σκηνική δομή. Καθημερινά, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Νίνα Χος μοιράζονται τέσσερις ρόλους, χωρίς το κοινό να γνωρίζει εκ των προτέρων τη διανομή, καθώς η αποκάλυψη γίνεται κατά τη διάρκεια της παράστασης. Η πρωταγωνίστρια που υποδύεται την Ηλέκτρα στο πρώτο μέρος μεταμορφώνεται σε Ελίζαμπετ στο δεύτερο, ενώ εκείνη που αναλαμβάνει την Κλυταιμνήστρα περνά στη συνέχεια στο χαρακτήρα της Άλμα.

Το καστ συμπληρώνουν οι Έλα Λίλι Χάιλαντ, Πάτρικ Ρόμπινσον, Πίτερ Ίστλαντ, Φράνκι Λίπμαν, Σίλια Νέλσον και Νάταλι Τόμας. Η παράσταση θα παρουσιάζεται στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου έως τις 10 Οκτωβρίου, με τα εισιτήρια να είναι ήδη εξαντλημένα.