Η Κέιτ Μπλάνσετ επιστρέφει στον μυθικό χωριό του Μπερκ. Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, εντάσσεται στο καστ της επερχόμενης live-action ταινίας «How to Train Your Dragon 2» στον ρόλο της Valka, αναβιώνοντας τον χαρακτήρα στον οποίο είχε δανείσει τη φωνή της στην αρχική τριλογία κινουμένων σχεδίων.

Σημειώνεται ότι το «How to Train Your Dragon» ακολουθεί τις περιπέτειες του Hiccup, «ενός αδύναμου εφήβου που δεν ταιριάζει με τα πρότυπα της κοινότητάς του, να αναπτύσσει μια βαθιά φιλία με έναν τραυματισμένο δράκο, που ονομάζει Toothless. Αυτή η σχέση αψηφά παραδόσεις αιώνων, σύμφωνα με τις οποίες οι Βίκινγκς και οι δράκοι είναι ορκισμένοι εχθροί».

Η συνέχεια της ιστορίας διαδραματίζεται πέντε χρόνια αργότερα και ακολουθεί τον 20χρονο πλέον Hiccup «να συναντά επιτέλους τη χαμένη μητέρα του, τη Valka, ενώ μαζί με τους φίλους του καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν αδίστακτο εχθρό που επιδιώκει να κατακτήσει τον κόσμο με έναν στρατό δράκων».

Μαζί με την Μπλάνσετ στην ταινία θα συμμετέχουν οι Μέισον Θέιμς, Νίκο Πάρκερ, Τζέραρντ Μπάτλερ, Τζούλιαν Ντένισον, Γκάμπριελ Χάουελ, Μπρόνγουιν Τζέιμς και Χάρι Τρεβάλντουιν.

Ο Ντιν ΝτεΜπλουά αναλαμβάνει ξανά καθήκοντα σεναριογράφου και σκηνοθέτη έχοντας ήδη στο ενεργητικό του, τον θρίαμβο της αρχικής τριλογίας κινουμένων σχεδίων. Υπενθυμίζεται ότι το «How to Train Your Dragon 2» (2014) και το «How to Train Your Dragon: The Hidden World» (2019) απέφεραν συνολικά 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επιτυχία του ΝτεΜπλουά συνεχίστηκε και στο πεδίο του live-action, με το πρόσφατο ριμέικ της πρώτης ταινίας του franchise να συγκεντρώνει 646 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Η επίδοση αυτή κατέταξε την ταινία στην τέταρτη θέση των μεγαλύτερων χολιγουντιανών παραγωγών του 2025.

Η νέα live-action παραγωγή αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες από την Universal και την DreamWorks στις 11 Ιουνίου 2027 μόλις μία εβδομάδα μετά την προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» της Sony, όπως αναφέρει το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ