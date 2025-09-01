Η Κιμ Νόβακ επέκρινε τον τίτλο της ταινίας «Scandalous!», της επερχόμενης βιογραφικής ταινίας για τη σχέση της το 1957 με το μέλος της «Rat Pack» Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ.

Η 92χρονη ηθοποιός, από τις σημαντικότερες σταρ της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ και πρωταγωνίστρια της ταινίας «Vertigo» του Άλφρεντ Χίτσκοκ του 1958, είχε μια μυστική σχέση με τον μαύρο τραγουδιστή και ηθοποιό στο απόγειο της καριέρας τους, ενώ στην Αμερική υπήρχαν νόμοι περί φυλετικού διαχωρισμού του Τζιμ Κρόου.

Η «Rat Pack» ήταν ανεπίσημη ομάδα καλλιτεχνών, με διάσημα μέλη τους Φρανκ Σινάτρα, Ντιν Μάρτιν, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, Τζόι Μπίσοπ και Πίτερ Λόφορντ. Εμφανίζονταν μαζί τη δεκαετία του 1960 σε συναυλίες στο Λας Βέγκας και σε ταινίες.

Τα γεγονότα γύρω από την πολύκροτη σχέση απαθανατίζονται στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού του μιούζικαλ «Sing Sing», Κόλμαν Ντομίνγκο, με πρωταγωνιστές τη Σίντνεϊ Σουίνι ως Νόβακ και τον Ντέιβιντ Τζόνσον ως Ντέιβις.

Ωστόσο, η Νόβακ έχει εκφράσει την αντίθεσή της στον τίτλο της ταινίας, λέγοντας στην εφημερίδα «The Guardian» ότι η σχέση τους δεν ήταν τόσο σκανδαλώδης όσο υπονοεί.

«Δεν νομίζω ότι η σχέση ήταν σκανδαλώδης» είπε. «Είναι κάποιος για τον οποίο νοιαζόμουν πραγματικά. Είχαμε τόσα πολλά κοινά, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να μας αποδεχτούν για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, παρά για το πώς φαινόμαστε» σημείωσε.

Η Κιμ Νόβακ εξέφρασε την ανησυχία ότι η ταινία γυρίστηκε για «σεξουαλικούς λόγους».

Η σχέση του ζευγαριού έληξε όταν ο επικεφαλής της Columbia Pictures, Χάρι Κον, ο οποίος είχε υπογράψει συμβόλαιο με τη Νόβακ απείλησε τον Ντέιβις με ταραχές, επιμένοντας ότι είναι «κακό για την επιχείρηση» η ηθοποιός να έχει σχέση με έναν μαύρο άνδρα.

Η σχέση έγινε πρωτοσέλιδο όταν ένας αρθρογράφος στο Σικάγο έκανε λεπτομερή περιγραφή γι αυτή στις αρχές του 1958, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων τους να παντρευτούν, παρά το γεγονός ότι και οι δύο αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς.

Αφού η είδηση διαδόθηκε, ο Ντέιβις παντρεύτηκε μια μαύρη γυναίκα, τη Λορέι Γουάιτ εννέα ημέρες αργότερα. Η Νόβακ παντρεύτηκε έναν λευκό ηθοποιό, τον Ρίτσαρντ Τζόνσον, το 1965. Ο Ντομίνγκο περιέγραψε το έργο ως μια «όμορφη, γλυκιά ταινία που πραγματικά αφορά την πιθανότητα του έρωτα, αλλά κάτω από πολλά μάτια».

Είπε ακόμη ότι η ταινία, σε συμπαραγωγή με τη Σουίνι, θα εξερευνά «την προσπάθεια να έχεις ιδιωτικότητα, την προσπάθεια να έχεις αγάπη, την προσπάθεια να έχεις μια ζωή».