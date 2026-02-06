Η κωμική όπερα «Viva la mamma!», μια μοντέρνα και άκρως ανατρεπτική προσέγγιση στο έργο «Θεατρικές συμβάσεις και ασυμβατότητες» (1827) του Γκαετάνο Ντονιτσέττι, έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ. Η νέα εκδοχή του έργου, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Πάσχου, η οποία υπογράφει και τη διασκευή σε συνεργασία με την ομάδα, θα παρουσιαστεί από τις 21 Φεβρουαρίου έως και τις 7 Μαρτίου 2026. Παράδοξα σκηνικά, εντυπωσιακά κοστούμια με ατελείωτες ουρές και η ανθρώπινη ματαιοδοξία βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ το εκλεκτό καστ λυρικών τραγουδιστών και ηθοποιών προσφέρει μια απρόβλεπτη κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, άφθονο χιούμορ και σαρκασμό.

Το «Viva la mamma!» σατιρίζει με ευφυΐα τις ατέρμονες αντιπαραθέσεις και τις ματαιοδοξίες που κυριαρχούν πίσω από τις κουίντες ενός μουσικοθεατρικού θιάσου. Η πλοκή του έργου επικεντρώνεται στις ετοιμασίες μιας παράστασης, οι οποίες δοκιμάζουν τα νεύρα και τις σχέσεις όλων. Ένας ημιερασιτεχνικός θίασος επιχειρεί, με χίλια δύο εμπόδια, να ανεβάσει μια παράσταση όπερας· η προσπάθειά τους εκτροχιάζεται από τα καπρίτσια και τις διαμάχες των τραγουδιστών, τα τερτίπια ενός απελπιστικού τενόρου από το εξωτερικό και, πάνω απ’ όλα, την άφιξη της σαρωτικής «μαμάς» Άγκατας, μητέρας της δευτεραγωνίστριας, η οποία εισβάλλει στις πρόβες απαιτώντας αναθεωρήσεις και νέα μουσική ειδικά γραμμένη για την κόρη της – ώσπου ολόκληρη η παραγωγή οδηγείται στην κατάρρευση.

Το έργο και η διαδρομή του

Η ιστορία του έργου «Θεατρικές συμβάσεις και ασυμβατότητες» (Le convenienze ed inconvenienze teatrali) του Γκαετάνο Ντονιτσέττι, σε λιμπρέτο του Ντομένικο Τζιλαρντόνι, συγκαταλέγεται στις πιο περίπλοκες του λυρικού ρεπερτορίου. Δεν έχει επιβιώσει μία οριστική γραφή του έργου, το οποίο σώζεται σε πολλές διαφορετικές τοπικές παραλλαγές. Στο επίκεντρο της όπερας βρίσκεται η εμβληματική φιγούρα μιας φορτικής, υπερπροστατευτικής μητέρας, ένας ρόλος γραμμένος για ανδρική φωνή, του οποίου η γκροτέσκα και σατιρική δύναμη υπήρξε καθοριστική για τη δημοτικότητα του έργου. Η σκηνική κυριαρχία της συγκεκριμένης μορφής οδήγησε και στην επικράτηση του διαδεδομένου τίτλου «Viva la mamma!», με τον οποίο το έργο παρουσιάζεται συχνά έως σήμερα.

Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1827 στη Νάπολη ως μονόπρακτη οπερατική φάρσα με τον τίτλο «Θεατρικές συμβάσεις», αντλώντας το θέμα του από το ομώνυμο κωμικό δίπτυχο του Αντόνιο Σιμεόνε Σογκράφι και εστιάζοντας με σατιρική διάθεση στον κόσμο του θεάτρου και στο παρασκήνιό του.

Το 1831 παρουσιάστηκε σε δίπρακτη μορφή με τον τίτλο «Θεατρικές συμβάσεις και ασυμβατότητες», σε δύο διαφορετικές, επανεπεξεργασμένες εκδοχές: η πρώτη ανέβηκε στο Μιλάνο, χωρίς την άμεση επίβλεψη του συνθέτη, ενώ η δεύτερη παρουσιάστηκε στη Νάπολη με την ενεργή συμμετοχή του. Η δίπρακτη ναπολιτάνικη εκδοχή θεωρείται η πλησιέστερη στην τελική μορφή του έργου και αποτελεί τη βάση της νέας παράστασης που παρουσιάζεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ.

Η μαμά Άγκατα εισβάλλει στην Εναλλακτική Σκηνή

Η νέα παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής, σε σκηνοθεσία της έμπειρης Σοφίας Πάσχου, ξεδιπλώνει την ιστορία ενός μουσικοθεατρικού θιάσου που πασχίζει να ανεβάσει μια παραγωγή όπερας με παταγώδη αποτυχία. Η σκηνοθέτρια ανέλαβε και τη ριζική διασκευή του έργου σε συνεργασία με την ομάδα, δημιουργώντας μια παράσταση που λειτουργεί ως καθρέφτης της σύγχρονης θεατρικής πραγματικότητας. Ένα παιχνιδιάρικο ταξίδι ισορροπίας με τις παραμέτρους της οπερατικής παραγωγής, με ένα καστ που συνδυάζει λυρικούς τραγουδιστές και ηθοποιούς, προσφέροντας μια πολυδιάστατη ερμηνεία που αναδεικνύει την κωμική δύναμη και διαχρονικότητα του έργου.

Την προσαρμογή του μουσικού κειμένου, τη μουσικολογική επιμέλεια και τη συνεργασία στη μουσική δραματουργία έχει αναλάβει ο Χαράλαμπος Γωγιός και τη δραματουργία η Κατερίνα Μαυρογεώργη. Το σκηνικό και τα κοστούμια υπογράφει η Κλαιρ Μπρέισγουελ, ενώ τον σχεδιασμό φωτισμών η Σοφία Αλεξιάδου.

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι: Δάφνη Δαυίδ, Χρήστος Κεχρής, Χρύσα Μαλιαμάνη, Μάριος Σαραντίδης, Μαρίνος Ταρνανάς, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος και Αποστόλης Ψυχράμης. Στο πιάνο ο Χρήστος Σακελλαρίδης.