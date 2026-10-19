Πόσο εύκολο είναι να αναθέσουμε σε κάποιον άλλον να πει όσα εμείς δεν τολμάμε; Και πόση αλήθεια κρύβεται πίσω από τα προσωπεία που φοράμε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που αναδύονται μέσα από την κωμωδία «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ» του Tristan Petitgirard, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό στο θέατρο Θησείον, σε σκηνοθεσία της Κόρας Καρβούνη. Με αφορμή το πρώτο της σκηνοθετικό εγχείρημα, η ταλαντούχα ηθοποιός μιλά για τη σκηνοθεσία ως μια προσωπική και υπαρξιακή αναζήτηση, την κωμωδία ως ουσιαστική ανάγκη της εποχής, αλλά και το θέατρο ως έναν καθρέφτη που μας καλεί να αναμετρηθούμε με τον εαυτό μας. Παράλληλα, αναφέρεται στη δημιουργική συνάντηση με τον Φοίβο Δεληβοριά, στη διαρκή εναλλαγή ανάμεσα στη θεατρική σκηνή και την τηλεόραση, καθώς και στη συγκίνηση της προετοιμασίας του μονολόγου «Σαπφώ», του τελευταίου ανέκδοτου έργου του Αλέξη Σταμάτη.

Ο Ερίκ έχει στήσει μια παράξενη, απολύτως οργανωμένη επιχείρηση: αναλαμβάνει να ανακοινώνει χωρισμούς κατ’ οίκον. Πηγαίνει στη θέση εκείνων που δεν βρίσκουν το θάρρος, τη γλώσσα ή την ψυχραιμία να πουν «τελειώσαμε». Με ευγένεια, μεθοδικότητα και επαγγελματική απόσταση, μπαίνει στα σπίτια των άλλων και παραδίδει το τέλος μιας σχέσης σαν υπηρεσία.

Με όχημα τους μηχανισμούς της κωμωδίας, το έργο «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ» (ο γαλλικός τίτλος είναι «Rupture à domicile») του Tristan Petitgirard, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό στο θέατρο Θησείον, αναδεικνύει την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι αναθέτουν σε άλλους τις δύσκολες αποφάσεις τους, αλλά και την αδυναμία τους να πουν την αλήθεια. Για πρώτη φορά, επίσης, μια από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, η Κόρα Καρβούνη, κάθεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη καθοδηγώντας ένα ολιγομελές σχήμα ηθοποιών, που αποτελείται από τον Μιχάλη Συριόπουλο, τη Βάσω Καβαλλιεράτου και τον Στάθη Κόικα. Η επιλογή της κωμωδίας δεν είναι τυχαία, καθώς, όπως εξηγεί η ίδια στη συνομιλία της με το Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «είναι η ανάγκη της εποχής».

Η σκηνοθεσία ως υπαρξιακή αναζήτηση κι η κωμωδία ως παρεξηγημένο είδος

Όπως ομολογεί … υπαρξιακοί λόγοι την οδήγησαν να αναλάβει αυτό το «ρόλο». Επί χρόνια αναζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία, ενώ δεν είχε χρόνο να το κάνει πράξη. Αποφάσισε να τον βρει για κάτι που θα την ικανοποιούσε εσωτερικά δεδομένου του ότι θεωρεί πως η ανάληψη σκηνοθετικής ευθύνης ισοδυναμεί με ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στο επάγγελμα που υπηρετεί. «Θα μου δώσει πολλά εφόδια και παρατηρώντας τους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάζομαι θα μου ανοίξει το δρόμο να κάνω κι εγώ κάποια πράγματα που θέλω», μας εξηγεί. Αλήθεια, γιατί θεωρεί την κωμωδία παρεξηγημένο είδος, όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν; «Είναι πράγματι παρεξηγημένο είδος γιατί ο καθένας έχει διαφορετική αίσθηση του τι είναι κωμικό κι άλλη αίσθηση του χιούμορ επίσης. Ο κόσμος, όμως, έχει πραγματική ανάγκη να ψυχαγωγηθεί μέσω κωμικών καταστάσεων οι οποίες, ωστόσο, κρύβουν και πολλά μηνύματα. Και γι’ αυτό ήταν και δική μου ανάγκη να σκηνοθετήσω κωμωδία», απαντά.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, το «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ» είναι μια πολύ απλή φάρσα, μια κωμωδία καταστάσεων, ένα έργο καλογραμμένο με πολλές ανατροπές. Ξεκινά σαν μια έξυπνη επαγγελματική παρεξήγηση και γρήγορα γίνεται ένα παιχνίδι ελέγχου. Ποιος έχει το δικαίωμα να τελειώσει μια σχέση; «Αυτό που βρίσκω πολύ ιδιαίτερο είναι ο κύκλος ψεμάτων στα οποία μπαίνουμε όταν δεν θέλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες των πράξεών μας. Το προσωπείο που ο καθένας μας παίρνει για να μπορέσει να επιβιώσει στη σύγχρονη ζωή. Αυτή η συνθήκη ξεκινά σίγουρα από την οικογένεια αλλά και από τις περιβάλλουσες κοινωνικές καταστάσεις. Η “παράσταση” της σύγχρονης γυναίκας θα περάσει από όλους τους ρόλους: και της femme fatale, και της μητέρας και της νοικοκυράς, ενώ θα πρέπει να κάνει και το “αντράκι”. Αντίστοιχα, ένας άντρας θα πρέπει να γίνει και ο alpha male, ο χαϊδεμένος και ούτω καθ’ εξής. Αποφεύγουμε να αντικρύσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό γιατί φοβόμαστε να δούμε τι θα καθρεφτιστεί. Θα αποκάλυπτε πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Κι αυτό είναι τρομακτικό», μας λέει η Κόρα Καρβούνη.

Η μουσική του Φοίβου Δεληβοριά όπως καθρέφτισε τη θεατρική πράξη

Κι ήταν η ίδια η οποία ζήτησε από τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Φοίβο Δεληβοριά να ντύσει με τη μουσική του την παράσταση «επαναπροσδιορίζοντας», όπως λέει, το τραγούδι «Ο Καθρέφτης» που έγραψε κι ερμήνευσε πρώτη φορά το 2003. «Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω τα γαλλικά τραγούδια που πρότεινε ο συγγραφέας. Είχα ανάγκη από έναν συνθέτη, έναν καλλιτέχνη που γράφει και στίχους. Κι έτσι απευθύνθηκα στον Φοίβο τον οποίο θαυμάζω πολύ. Με πολύ μεγάλη χαρά έδωσε τα τραγούδια του. Είναι καταλυτική η δουλειά που έχει κάνει γιατί χωρίς τον “Καθρέφτη” του δεν έχουμε φινάλε», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ- ΜΠΕ η Κόρα Καρβούνη. Ποιος είναι ο στόχος της σε σχέση με το κοινό ως σκηνοθέτιδα της παράστασης; «Θα ήθελα ο κόσμος που θα έρθει στην παράσταση να δει κομμάτια του εαυτού του. Θα ήθελα πάρα πολύ οι θεατές αυτού του έργου να το δουν σε σχέση με τη ζωή και τον εαυτό τους», επισημαίνει.

Θέατρο και τηλεόραση: διαφορετικοί ρόλοι, διαφορετικές ταχύτητες

Παράλληλα με το θέατρο, η ίδια συνεχίζει τα τηλεοπτικά γυρίσματα για το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» στην ιδιωτική τηλεόραση. Πώς ισορροπεί ανάμεσα στους διαφορετικού ρυθμούς; «Αυτό το κάνω χρόνια. Και είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο για τον ηθοποιό. Είναι δυο διαφορετικές διαδικασίες που με γοητεύουν εξίσου. Οι τηλεοπτικοί ρυθμοί που είναι τόσο ταχείς σε μαθαίνουν να είσαι πιο ετοιμοπόλεμος. Είναι μια διαφορετική διαδικασία με το θέατρο γιατί μπορεί να ξαναγυρίσεις τη σκηνή. Αντίθετα στο θέατρο, η πρόβα χρειάζεται το χρόνο της για να μπορέσεις να είσαι έτοιμος όταν θα γίνει το λάιβ, να αντιμετωπίσεις ό,τι απρόοπτο μπορεί να συμβεί και ταυτόχρονα να ανανεώνεις τον εαυτό σου στο αυστηρό πλαίσιο της σκηνοθεσίας», απαντά.

Η Κόρα Καρβούνη νιώθει ιδιαίτερα συγκινημένη για την προετοιμασία του μονολόγου «Σαπφώ», του τελευταίου ανέκδοτου έργου του λογοτέχνη, Αλέξη Σταμάτη ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο σε ηλικία 66 ετών. Η παράσταση ανεβαίνει από 30 Νοεμβρίου 2026 σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη με την ίδια επί σκηνής στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου – Μαριάννα Τόλη. «Δεν είναι απλή διαδικασία για τη σκηνοθέτιδα κι εμένα γιατί είχαμε μαζί μας τον Αλέξη κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους των προβών και τώρα λείπει η συνεργασία μας μαζί του. Ο Σταμάτης ήταν ένας λογοτέχνης που θέλησε να μιλήσει γι’ αυτή την ποιήτρια για την οποία δεν έχει γραφτεί κανένα έργο. Ήταν το δικό του όνειρο να γίνει αυτή η παράσταση κι οφείλουμε να το πραγματοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται», τονίζει.

Αλήθεια, ποιο είναι κατά τη γνώμη της το κλειδί της επιτυχίας ενός θεατρικού έργου; Το κείμενο, η σκηνοθεσία, ή η ερμηνεία; «Η σύμπραξη ενός ωραίου κειμένου, ενός ευφυούς σκηνοθέτη που έχει μια σοβαρή άποψη για το έργο, και μιας ομάδας ηθοποιών – όχι μόνο ταλαντούχων, αλλά – με διάνοια οι οποίοι θα αντιληφθούν ποιο είναι το πλαίσιο της σκηνοθεσίας και θα το εξυπηρετήσουν σωστά. Έχει σημασία ποια είναι η προσωπικότητα του ηθοποιού που θα μπολιάσει τη σκηνοθεσία. Γιατί και οι ηθοποιοί είναι συνδημιουργοί. Δεν είναι απλώς οι εκτελεστές και οι υπηρέτες του οράματος ενός σκηνοθέτη», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ