Η επιστροφή της εμβληματικής «Κόρης της Ελλάδας» στο Μεσολόγγι, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο αιώνες, αποτελεί τον πυρήνα της έκθεσης «Απόηχοι της Εξόδου: η “Κόρη της Ελλάδας” και κειμήλια του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη. Από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στο Ξενοκράτειο», που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές όψεις της ιστορικής μνήμης της Εξόδου, τον φιλελληνισμό, την εθνική ευεργεσία και τη διαχρονική δύναμη των συμβόλων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής ταυτότητας.

Κεντρικό έκθεμα αποτελεί το αυθεντικό μαρμάρινο γλυπτό του μεγάλου Γάλλου φιλέλληνα γλύπτη David d’Angers, η περίφημη «Κόρη της Ελλάδας» ή «Ελληνοπούλα». Το έργο φιλοτεχνήθηκε για να κοσμήσει τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη στον Κήπο των Ηρώων και ανήκει σήμερα στις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Επιστρέφει στο Μεσολόγγι για πρώτη φορά από το 1852, όταν, ύστερα από τον βίαιο βανδαλισμό του, μεταφέρθηκε στη Γαλλία για αποκατάσταση. Η επανέκθεσή του στον τόπο με τον οποίο συνδέθηκε άρρηκτα η δημιουργία και ο συμβολισμός του προσδίδει ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική βαρύτητα στις επετειακές εκδηλώσεις, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική ακτινοβολία της Εξόδου και του φιλελληνικού κινήματος.

Παράλληλα, η έκθεση είναι αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Ξενοκράτη, αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης και μεγάλο εθνικό ευεργέτη. Μέσα από τον επενδύτη της στολής του –τη μοναδική σωζόμενη στολή του σώματος του Ιερού Λόχου του 1821- καθώς και άλλα προσωπικά του αντικείμενα, πολύτιμα κειμήλια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, αναδεικνύεται η προσωπικότητα ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία και την πνευματική ανάπτυξη του Μεσολογγίου.

Τα σπάνια αυτά εκθέματα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο Ξενοκράτειο, το επιβλητικό μέγαρο που ανεγέρθηκε μεταξύ 1885 και 1889 χάρη στο γενναιόδωρο κληροδότημα του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη. Ως ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης, το Ξενοκράτειο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πνευματική και κοινωνική ζωή του Μεσολογγίου, ενώ σήμερα στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιτωλοακαρνανίας. Με την έκθεση, τα τεκμήρια της ζωής και της δράσης του ευεργέτη επιστρέφουν συμβολικά στον χώρο που φέρει το αποτύπωμα της προσφοράς του.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στον αύλειο χώρο του Ξενοκρατείου Αρχαιολογικού Μουσείου Ιερής Πόλεως Μεσολογγίου το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στις 20:00, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού Ολυμπίας Βικάτου. Στην τελετή θα συμμετάσχει μικρό άγημα της Φιλαρμονικής «Ιερός Λόχος» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής Δ. Σολωμός», η στολή του οποίου αποτελεί πιστό αντίγραφο της στολής του Ιερού Λόχου, βασισμένο στο χιτώνιο του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη.

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