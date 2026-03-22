Η Αγία Δροσίδα και οι πέντε Παρθένες ήταν χριστιανές μάρτυρες που έζησαν κατά τη διάρκεια των διωγμών του αυτοκράτορα

Τραϊανού (98-117 μ.Χ.) και η μνήμη τους τιμάται στις 22 Μαρτίου.

Θυγατέρα του αυτοκράτορα της Ρώμης Τραϊανού, σύμφωνα με το συναξάριό της (Παρισινός Κώδιξ Coisl. 223). Τιμάται μαζί με τις πέντε Κανονικές (=μοναχές) από την Εκκλησία στις 22 Μαρτίου για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον χριστιανισμό. Στον υπ’ αριθμ. 1578 κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων αναφέρεται με το όνομα Δρουζίλη και η μνήμη της τιμάται στις 22 Μαρτίου. Την ημέρα της μνήμης της γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Δροσίδα, Δροσούλα, και Δρόσος.

Ο Τραϊανός ήταν ένας από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, που είχε κηρύξει διωγμό κατά των χριστιανών. Οι κατά τόπους αρχές τους βασάνιζαν και τους θανάτωναν, αφήνοντας τα λείψανά τους άταφα. Όμως, πέντε Κανονικές, δηλαδή πέντε παρθένες, έβγαιναν κρυφά τη νύκτα και τα ενταφίαζαν στο ασκητήριό τους. Στο έργο αυτό βοηθούσε και η Δροσίς (Δροσίδα στη δημοτική), η οποία είχε παραδειγματιστεί από τη ζωή και την προσφορά των μοναχών.

Ο μνηστήρας της, όμως, την παρακολούθησε και τη συνέλαβε την ώρα ενός ενταφιασμού. Την οδήγησε μαζί με τις πέντε μοναχές ενώπιον του Τραϊανού και αυτός εμφανώς ταραγμένος από την επιλογή της κόρης του διέταξε να τη θέσουν υπό φύλαξη και να θανατώσουν τις πέντε μοναχές.

Η Δροσίδα κάποιο βράδυ κατόρθωσε να διαφύγει από τα ανάκτορα και βρήκε καταφύγιο στο σπίτι κάποιων χριστιανών. Εκεί, έπειτα από οκτώ ημέρες κι ενώ προσευχόταν, κοιμήθηκε ειρηνικά.

Πηγή: sansimera.gr