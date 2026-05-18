«Η Κουζίνα», η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν, επιστρέφει από τις 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Κιβωτός.

Ειδικότερα, η εν λόγω παράσταση, η οποία βασίζεται στο εμβληματικό έργο του Άρνολντ Γουέσκερ και συζητήθηκε ως μία από τις πιο δυνατές θεατρικές προτάσεις της σεζόν, δίνει ξανά ραντεβού με το κοινό την επόμενη χρονιά. Από τον Οκτώβριο, η σκηνή του Θεάτρου Κιβωτός μεταμορφώνεται και πάλι σε ένα καυτό καζάνι ανθρώπων, σωμάτων, φωνών και ανεκπλήρωτων ονείρων.

Γραμμένο το 1956, το έργο του Γουέσκερ παραμένει οδυνηρά αναγνωρίσιμο. Πίσω από τις παραγγελίες, τα σκεύη, τις φωνές και την ταχύτητα της δουλειάς, αποκαλύπτεται ένας μηχανισμός που καταναλώνει ανθρώπους. Η κουζίνα είναι ένας τόπος πίεσης και σύγκρουσης, ένας συμπυκνωμένος κόσμος εργασίας, επιβίωσης, βίας, επιθυμίας, σιωπηλής αντοχής και μικρών, πεισματικών ονείρων.

Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί με μαεστρία ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών δημιουργώντας έναν σκηνικό οργανισμό που κινείται με χιούμορ, σκληρότητα, ρυθμό και ακρίβεια μηχανής – χωρίς ποτέ να χάνει τον άνθρωπο μέσα στον θόρυβο. Από τα κουζινικά σκεύη γεννιέται ένα μουσικό σύμπαν, οι πάγκοι γίνονται πεδίο σύγκρουσης, και το εστιατόριο μετατρέπεται σε μικρογραφία μιας κοινωνίας που ζητά συνεχώς περισσότερα από τους ανθρώπους της.

Στον κεντρικό ρόλο, ο Μιχάλης Σαράντης ενσαρκώνει τον Αντρέι, έναν άνθρωπο εκρηκτικό και εύθραυστο μαζί. Έναν μάγειρα που προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος μέσα σε μια συνθήκη που δεν αφήνει χώρο ούτε για ανάσα, ούτε για όνειρο. Γύρω του, ένας πολυπρόσωπος θίασος συνθέτει μια κουζίνα-κοινότητα: σκληρή, αστεία, θορυβώδη, τρυφερή, εξαντλημένη, βαθιά ανθρώπινη.

Η Κουζίνα άγγιξε κάτι απολύτως σημερινό: την αίσθηση μιας ζωής σε διαρκή πίεση, όπου όλοι τρέχουν να προλάβουν, όλοι παλεύουν να αντέξουν, όλοι ζητούν λίγο χρόνο για να υπάρξουν.

Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο service ξεκινά.

«Η Κουζίνα»

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Ελένη Κουτσιούμπα

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Διασκευή: Μιχάλης Πητίδης, Γιώργος Κουτλής

Δραματουργία: Πρόδρομος Τσινικόρης

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Στρούλια

Μουσική και Sound Design: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Ηχοληψία και Sound Design: Αγγελος Κονταξής

Ρυθμική διδασκαλία: Γιώργος Μπουκαούρης

Διδασκαλία Χορωδίας: Garry Salomon

Χορογραφία – Κινησιολογία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάλεια Γρίβα

Βοηθός σκηνογράφος: Ζαΐρα Φαληρέα

Βοηθός σκηνογράφου β’: Βίκυ Κωστοπούλου

Βοηθός σκηνογράφου γ’: Σάρα – Βασιλική Γκόγκου

Βοηθός Σχεδιάστριας Φωτισμών: Μαριέττα Παυλάκη

Φωτογραφίες – trailer: Χρήστος Συμεωνίδης

Γραφιστικός σχεδιασμός: Μαύρα Γίδια

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Θεάτρο Τέχνη

Διεύθυνση Παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Παίζουν (αλφαβητικά):

Σαμουήλ Ακινόλα, Πολύδωρος Βογιατζής, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάννα Καραπασιά, Ειρήνη Μακρή, Γιώργος Μπουκαούρης, Gary Salomon, Χρήστος Σαπουντζής/ Τάκης Σακελλαρίου, Μιχάλης Σαράντης, Ντένια Στασινοπούλου, Αναστασία Στυλιανίδη, Πήτερ Τζέικς/ Γιάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Φιλιππίδης, Γιλμάζ Χουσμέν.

ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΒΩΤΟΣ

Πειραιώς 115, Αθήνα 118 54

Τηλέφωνο: 210 34 27 426

Πρεμιέρα:

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Μέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή 21:00

Σαββατο 18:00 και 21:00

Κυριακή 20:00

Εισιτήρια:

Α Ζώνη: 25€

Β Ζώνη: 22€

Γ Ζώνη: 20€

Προπώληση:

