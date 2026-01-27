Η Κρινιώ Νικολάου έρχεται στη σκηνή του Stage 7, στις 6 Φεβρουαρίου, με την παράσταση «Κόντρα ρόλος», ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές. Μαζί της, σε έναν απρόσμενο καλλιτεχνικό διάλογο, ο νέος ερμηνευτής και πολλά υποσχόμενος Θάνος Πανουργιάς.

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Κόντρα ρόλος» φέρνει το παρελθόν και το παρόν να χορεύουν μαζί, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια και ανατροπές. Κάθε τραγούδι παίζει με τον χρόνο , φέρνοντας μαζί τις εποχές και τις συναισθηματικές αποχρώσεις με έναν παιχνιδιάρικο τρόπο.

Η μουσική γίνεται γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους και εποχές.

Η Κρινιώ Νικολάου, με την ευαισθησία και τη σκηνική της αμεσότητα, συνδυάζει δικά της τραγούδια και αγαπημένες διασκευές με θεατρικά στιγμιότυπα που σχολιάζουν με χιούμορ και τρυφερότητα τη ζωή, τις σχέσεις και την τέχνη. Επίσης παρουσιάζει και το νέο της τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σύντομα με τίτλο «Κόντρα ρόλος» που είναι γραμμένο για αυτή την παράσταση.

Ο Θάνος Πανουργιάς πρωτοεμφανιζόμενος στη δισκογραφία πρόσφατα με το τραγούδι «Μυστικά και μιλημένα» σε στίχους του σπουδαίου στιχουργού –ποιητή Δημήτρη Λέντζου και μουσική του Κώστα Βλαχούτσου προσθέτει τη δική του σπουδαία ερμηνεία και χρωματίζει τη βραδιά με την υπέροχη φωνή του φέρνοντας το κοινό σε άμεση επαφή με την ιστορία κάθε στίχου.

Συντελεστές:

• Κρινιώ Νικολάου: φωνή / πιάνο

• Θάνος Πανουργιάς : φωνή

• Ώρα έναρξης: 22:00

• Είσοδος: 13 €

Stage Seven, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (Πλησίον Σταθμού Μετρό)

Εισιτήρια more.com

Για κρατήσεις: 6983966234