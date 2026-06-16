Οι εκδόσεις Anubis με χαρά παρουσιάζουν το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο «Η Κρινιώ που όλα τα κρίνει και η Ανυπόφορη Παραλία» των Scott Rothman και Linzie Hunter. Ένα βιβλίο γεμάτο χιούμορ, τρυφερές στιγμές και πολύτιμα μηνύματα, που έχει αναδειχθεί σε AMAZON Editors’ pick στην κατηγορία «Καλύτερα Βιβλία για ηλικίες 3-5» από την αρχή της κυκλοφορίας του!

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Η Κρινιώ έχει άποψη για τα πάντα. Η οποία άποψη συχνά δεν είναι καλή. Και πάντως σίγουρα είναι πάντοτε… πολύ έντονη!

Γι’ αυτό το κουνελάκι τίποτα δεν είναι ποτέ αρκετά καλό – ούτε καν μια μέρα στην παραλία. Ο ήλιος; Πολύ φωτεινός. Οι μπάλες; Πολύ στρογγυλές. Τα παγωτά; Πολύ κρύα. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει καλά σήμερα, ή μήπως υπάρχει; Αυτό η Κρινιώ θα το κρίνει!

«Η Κρινιώ που όλα τα κρίνει και η Ανυπόφορη Παραλία» είναι από εκείνα τα βιβλία που τα παιδιά ζητούν να διαβάσουν «άλλη μία φορά», γιατί κάθε ανάγνωση κρύβει και μια νέα αστεία λεπτομέρεια. Η παιχνιδιάρικη εικονογράφηση με τα λίγα λόγια δίνει ζωή στην εκρηκτική προσωπικότητα της μικρής και μετατρέπει κάθε σελίδα σε μια μικρή θεατρική σκηνή γεμάτη εκφράσεις, κίνηση και χιούμορ!

Πρόκειται για το ιδανικό ανάγνωσμα προσχολικής ηλικίας, που προσφέρει πολλές αφορμές για συζήτηση και υπόσχεται να χαρίσει μοναδικές στιγμές οικογενειακής ανάγνωσης!

– Η Ιστορία –

«Η Κρινιώ που όλα τα κρίνει και η Ανυπόφορη Παραλία»

Εικονογραφημένη Ιστορία, Σκληρόδετη Έκδοση

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Γι’ αυτό το κουνελάκι τίποτα δεν είναι ποτέ αρκετά καλό- ούτε καν μια μέρα στην παραλία.

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Ο ήλιος; ΠΟΛΥ ΦΩΤΕΙΝΟΣ.

Οι μπάλες; ΠΟΛΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ.

Τα παγωτά; ΠΟΛΥ ΚΡΥΑ.​

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Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει καλά σήμερα… ή μήπως υπάρχει;

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Με εκφράσεις, εικόνες και καταστάσεις που θα κάνουν τα παιδιά να ξεκαρδιστούν από τα γέλια, η ιστορία μιλά για μια συμπεριφορά γνώριμη στην παιδική ηλικία, χωρίς ποτέ να «μαλώνει», ενώ δείχνει πως, όταν εστιάζουμε μόνο σε όσα δε μας αρέσουν, συχνά χάνουμε τις μικρές χαρές γύρω μας.​