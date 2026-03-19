Η ταλαντούχα ηθοποιός Κρίστελ Καπερώνη με χαρακτηριστική ένταση και ευαισθησία στην ερμηνεία της, φωτίζει την ταινία μεγάλου μήκους μυθοπλασίας του δίδυμου Πάνου Παππά – Δέσποινας Χαραλάμπους «Τόμος 7» που μετά την πρεμιέρα της στο 66ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από τις 19 Μαρτίου, με πρώτη στάση το Τριανόν.

Η Κρίστελ Καπερώνη αποδεικνύει για μια ακόμα φορά πως δικαίως είναι μία από τις πιο αξιόλογες παρουσίες της νέας γενιάς του ελληνικού θεάτρου, με συνεπή, ουσιαστική και δημιουργική πορεία. Αξίζει να σημειωθεί πως την Δευτέρα 23 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί Q&A με τους σκηνοθέτες της ταινίας και τον συνθέτη Νίκο Κυπουργό.

Σημείωμα σκηνοθετών

«Ο «ΤΟΜΟΣ 7» είναι μια ταινία υπαρξιακής επιστημονικής φαντασίας για το χρόνο, όχι ως ευθεία, αλλά ως κλειστός κύκλος μνήμης, ταυτότητας και αποτυχημένων επαναστάσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Κτήριο-Πόλη: απομονωμένο, φθαρμένο, μα εμμονικό με τη διατήρηση της τάξης και της ψευδαίσθησης ενός ανώτερου σκοπού. Ο Νίμων είναι ένα φαινόμενο που επιστρέφει ξανά και ξανά, η αμνησιακή «αιώνια νεότητά» του δεν τον απελευθερώνει, τον εγκλωβίζει και δείχνει την αδυναμία κάθε συστήματος να δώσει πραγματικές απαντήσεις.

Η ταινία παίζει με την ιδέα ότι η επανάσταση, όπως και η αγάπη, ίσως είναι μια αναπόφευκτη αυταπάτη: όμορφη, τραγική και μάταιη. Και μέσα σε όλα, υπάρχει και το χιούμορ. Καμιά φορά, το μεγάλο σου σχέδιο απόδρασης είναι φτιαγμένο από άνοστο βρώσιμο σκοινί.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Πάνος Παππάς – Δέσποινα Χαραλάμπους

Σενάριο: Δέσποινα Χαραλάμπους

Παραγωγοί: Νίκος Μουστάκας, Νάνσυ Κοκολάκη

Εταιρείες Παραγωγής: Bad Crowd (Ελλάδα), Seahorse (Κύπρος), Achilles And The Tortoise (Ελλάδα), Bandur (Σερβία)

Παίζουν: Στέλα Φυρογένη, Κωστής Μπούντας, Κρίστελ Καπερώνη, Λάμπρος Τσάγκας, Βασίλης Κουκαλάνι, Πάνος Κρανιδιώτης, Αγγελική Λεμονή, Γιώργος Σύρμας, Νίκος Παντελίδης, Μάριος Κρητικόπουλος, Ντέμπορα Οντόγκ, Τάκης Σακελλαρίου, Σταύρος Καλλιγάς.