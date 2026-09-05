Σε μια μεγάλη πίστα από το Ηράκλειο έως τα Χανιά μετατρέπεται η Κρήτη αυτές τις ημέρες, καθώς περισσότεροι από 350 χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συναντώνται στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Λαϊκών Παραδοσιακών Χορών «Symposium International», σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να κάνει πράξη, μέσα από τον χορό και τη μουσική, το μήνυμα ότι «ο πολιτισμός ενώνει και δεν χωρίζει».

Με αφετηρία την αρχαία ελληνική ιδέα του συμποσίου, η διοργάνωση της παραγωγού και υπεύθυνης παραγωγής-διοργάνωσης Δώρας Σατολιά φέρνει κοντά διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς και κουλτούρες, δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτή παράδοσης, μουσικής και χορού. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ίδια, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «ο στόχος του Συμποσίου, καθώς έχει εμπνευστεί από την Αρχαία Ελλάδα, είναι να έρχονται κοντά άνθρωποι, πολιτισμοί και κουλτούρες και να μην υπάρχει καμία διαφορά που να τους χωρίζει αλλά να τους ενώνει μέσω του χορού, της μουσικής, της καλής διάθεσης».

Κεντρικό ρόλο στη φετινή διοργάνωση έχει η συμμετοχή από την Τουρκία, η οποία ξεπερνά κάθε προηγούμενο, καθώς οι συμμετοχές ξεπερνούν τους 200, αριθμός που σύμφωνα με την κ. Σατολιά, αποτελεί ρεκόρ για αντίστοιχη διοργάνωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μάλιστα το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες από την Τουρκία έρχονται στην Κρήτη όχι μόνο για να παρουσιάσουν τη δική τους παράδοση, αλλά κυρίως για να χορέψουν ελληνικούς χορούς. «Θα έρθουν να χορέψουν ελληνική μουσική, ελληνικά τραγούδια και ελληνικούς χορούς, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και για τους ίδιους» επισήμανε η κ. Σατολιά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια συμμετοχή που αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς άνθρωποι από διαφορετικές χώρες συναντώνται πάνω στην ίδια πίστα, μοιράζονται την αγάπη τους για τον χορό και επικοινωνούν χωρίς σύνορα.

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν, εκτός από την Ελλάδα και την Τουρκία, χορευτές από την Κύπρο, την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Συνολικά, περισσότεροι από 350 συμμετέχοντες αναμένεται να πλημμυρίσουν τους χώρους των εκδηλώσεων, μεταφέροντας μαζί τους τις παραδόσεις και τις μουσικές των τόπων τους.

Στη σημασία της διοργάνωσης για το Ηράκλειο και την πολιτιστική του εξωστρέφεια, αναφέρθηκε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη. Άλλωστε η συγκεκριμένη διοργάνωση -στο Ηράκλειο- εντάσσεται στο πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ των Τειχών.

«Μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου, είναι η μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση του Διεθνούς Φεστιβάλ Λαϊκών Παραδοσιακών Χορών Symposium International, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8.30 το βράδυ, στον Προμαχώνα Ιησού», είπε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Παπαδάκη-Σκαλίδη, διευκρινίζοντας πως αποτελεί μια από τις διοργανώσεις με διεθνή χαρακτήρα και μεγάλη γεωγραφική συμμετοχή.

Το μεγάλο ραντεβού στο Ηράκλειο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ενώ πριν από τη μουσικοχορευτική παράσταση, οι συμμετέχοντες θα διασχίσουν την πόλη, σε μια πανηγυρική πομπή που θα συνοδεύεται από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου. Η πομπή θα ξεκινήσει από την πλατεία 18 Άγγλων, θα κάνει στάση στην πλατεία Ελευθερίας και θα καταλήξει στον Προμαχώνα Ιησού, που είναι και το σημείο όπου θα πραγματοποιεί η εκδήλωση.

«Οι εκατοντάδες χορευτές θα στείλουν μηνύματα ενότητας και πολιτισμού με σημαίες, λάβαρα και χαρούμενη χορευτική διάθεση προχωρώντας προς τον χώρο της εκδήλωσης», επισήμανε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, συμπληρώνοντας ότι η εκδήλωση πέρα από το καλλιτεχνικό της σκέλος, επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο του πολιτισμού ως πεδίου συνάντησης και επικοινωνίας ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης.

«Πρόκειται για μια σύμπραξη πολιτισμών που φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους, προβάλλει τη λαϊκή παράδοση και τη διαχρονική της αξία, ενισχύει την εξωστρέφεια του Ηρακλείου και συμβάλλει στην πολιτιστική του ταυτότητα», είπε η κ. Παπαδάκη-Σκαλίδη που απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς το κοινό.

«Ευχαριστούμε θερμά την κα Σατολιά για τη συνεργασία και τον πρόεδρο Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης κ. Μιχάλη Βλατάκη για την καθοριστική συμβολή του στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης», κατέληξε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού.

Στο πλαίσιο του 3ου Διεθνές Φεστιβάλ Λαϊκών Παραδοσιακών Χορών «Symposium International» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η σκυτάλη περνά στα Χανιά, καθώς το παλιό λιμάνι μετατρέπεται σε μια τεράστια υπαίθρια σκηνή, όπου θα παρουσιαστούν χοροί από διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Μια γιορτή που θα συνδυάζει την παράδοση με τη χαρά της συμμετοχής και θα δώσει στους επισκέπτες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό πολιτισμών.

Πέρα από τις κεντρικές εκδηλώσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα παραδοσιακών χορών από διεθνώς αναγνωρισμένους δασκάλους, γλέντια, μουσική, χορό και φυσικά κρητικές γεύσεις, δημιουργώντας ένα τετραήμερο γεμάτο πολιτισμό και εξωστρέφεια.

Για τη Δώρα Σατολιά, ωστόσο, το «Symposium International» δεν είναι απλώς ένα ακόμη φεστιβάλ. Είναι ένας θεσμός που έχει στόχο να ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ελλάδα. «Ο στόχος είναι το Συμπόσιο να ταξιδέψει όλη την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Η αρχή για το φεστιβάλ έγινε πριν από δύο χρόνια στη Σύρο και φέτος στην Κρήτη, με την προοπτική να συνεχίσει το ταξίδι και τα επόμενα χρόνια.

«Μέσα από αυτό θέλω οι επισκέπτες να δουν και να γνωρίσουν όσο περισσότερα μέρη της Ελλάδας είναι εφικτό», τόνισε η κ. Σατολιά, δίνοντας στη διοργάνωση μια ακόμη διάσταση: αυτή της γνωριμίας των ξένων επισκεπτών με τον ελληνικό πολιτισμό και τους διαφορετικούς τόπους της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ